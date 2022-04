Regard franc sur le vieillissement - Claudia Collard : Culture Théâtre

Les comédiens Marie-Ginette Guay, Marie Cantin et Jean-François Gaudet. (Photo Lino Cipresso) François Grisé a joué son propre personnage en plus d’animer la soirée. (Photo Lino Cipresso) (Photo Lino Cipresso)

Qu’en est-il réellement de la vie en RPA? C’est ce qu’a voulu savoir l’artiste multidisciplinaire François Grisé, qui est demeuré durant un mois en résidence privée pour aînés. Expérience qu’il a partagée dans la pièce de théâtre documentaire Tout inclus, présentée le 29 mars à la Salle Montignac, livrant une lecture sensible de cette réalité à travers des personnages attachants et amorçant une réflexion pertinence sur le vieillissement.

Jouant son propre personnage en plus d’animer la soirée, François Grisé évoluait sur scène aux côtés des comédiens Marie Cantin, Marie-Ginette Guay et Jean-François Gaudet, dont l’interprétation mariait habilement l’humour et la prise de conscience. Tout comme le protagoniste, on s’attache aisément aux résidents de la RPA Les jardins du patrimoine de Val-d’Or, qui nous rappellent étrangement des gens de notre entourage. On ira aussi à la rencontre des parents de François, qui vivent dans une RPA de Saint-Hyacinthe. Réaliste et émouvant comme portrait.





Les entretiens entre François et ses «vieux» amis révèleront ce «non choix» de vivre en RPA, ce déménagement presque obligé parce que les tâches du quotidien sont devenues trop lourdes. Cette relocalisation à laquelle certains s’adaptent bien et d’autres pas du tout et, entre les deux, une infinité de nuances. Parce que les vieux, même si on se targue d’avoir créé un moule expressément pour eux, ne forment pas un bloc monolithique. Tout inclus nous montre des gens aux personnalités diversifiées, riches d’un vécu distinctif.





L’ensemble est fort touchant, suscitant le rire comme les larmes, et jette un regard franc sur les choix qu’on fait en tant que société. La seconde partie de la pièce relate les nombreuses rencontres de François Grisé avec différents spécialistes, qui évoquent notamment la genèse des RPA, ses aspects hautement lucratifs et cette société québécoise de l’avenir, où les 75 ans et plus seront sans cesse plus nombreux. L’importance de se pencher sur cette réalité qu’est le vieillissement est ainsi mise en évidence. Bouclant un contenu riche d’une durée de trois heures, qui ont paru le temps d’un instant.





