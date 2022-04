Ne coupez pas ces arbres!

En lien avec la lettre de Dr Radu, je me questionne à savoir pourquoi une coupe à blanc d’une trentaine de sapins matures et en bonne santé serait nécessaire? Pour aménager un bassin de rétention? Okay, c’est peut-être une nécessité.

Mais est-ce une bonne idée de le faire en détruisant ce décor enchanteur aux abords de notre piste cyclable, celle-là même qui nous procure une bonne bouffée d’air frais, qui nous donne l’oxygène dont nous avons besoin pour purifier notre environnement et notre eau? Un bassin de rétention pour respirer du méthane, un gaz à effet de serre, toxique, duquel en résulte des effets nocifs comme des allergies et voir même de l’asphyxie?





De nos jours, avec l’urgence climatique et environnementale qui est au cœur de nos préoccupations mondiales, cela me semble un non-sens. Plusieurs mouvements environnementaux comme Le Jour De La Terre le 22 avril, devenu le plus grand mouvement environnemental participatif de la planète, ainsi que le mois de mai, mois de l’arbre et des forêts où le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous incitant à planter des arbres, le soulignent fortement.





Nos sapins et nos arbres, nous en avons besoin. Ils sont les rois de la forêt et nos poumons planétaires!





S’il vous plaît, demandons une révision pour revoir l’emplacement de ce futur bassin de rétention pour ainsi choisir un endroit qui laissera nos arbres si majestueux et utiles que nous admirons tous.





Espérant votre bonne collaboration.





Une citoyenne de Lac-Mégantic

Lili Lemieux