L’ode au fleuve Saint-Laurent de Boucar Diouf - : Culture Humour

Boucar Diouf sera en spectacle le 22 avril, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Magtogoek, le nouveau spectacle de Boucar Diouf, c’est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent. Le vendredi 22 avril, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, l’humoriste biologiste offrira un voyage historique sur un flot d’humour et de science.

C’est avec humour, poésie et intelligence que Boucar Diouf partagera son amour du grand fleuve dont les eaux coulent dans ses veines depuis maintenant 25 ans. Il y sera notamment question de la résistance des animaux au froid et du rapport des hommes de Jacques Cartier avec les moustiques à leur arrivée en Amérique. Dans un décor tout simple évoquant un voilier, il propose une croisière sur le fleuve, se servant du chemin d’eau tantôt comme métaphore, tantôt comme lien pour aborder les thèmes du couple, des adolescents, des autochtones et des climatosceptiques.





Ce spectacle se veut aussi un rappel de la réalité des Québécois, dont près de 45 % d'entre eux boivent l'eau du fleuve et 97 % vivent à proximité de son bassin versant. Et que l'histoire du Canada a commencé dans le fleuve, comme le rappelle ce fabuleux conteur d’origine sénégalaise.





Biologiste, humoriste, auteur, animateur et chroniqueur, Boucar Diouf n’a plus besoin de présentation. Titulaire d’un doctorat en océanographie de l’Université du Québec à Rimouski et amoureux de la langue française, il est aussi un as de la vulgarisation scientifique.