Misons sur la future gare de triage

(En réponse à Mme Sarah Girouard, Opinion, page 4, journal L’Écho de Frontenac 1er avril 2022)

Félicitations pour votre choix de vous établir à Lac-Mégantic et de manifester votre sentiment d’appartenance à la région en voulant vous impliquer.





Je suis d’accord avec plusieurs de vos exemples sur notre belle région. Par contre, en référence à la voie ferrée, lorsque vous écrivez «Est ce à lui (le train) à être condamné?» Réponse, oui car pour traverser notre ville la voie ferrée a la 2e plus forte pente au Canada et en plus, elle a une courbe au centre-ville de 8 degrés. En transférant les voies ferrées au parc industriel, la pente serait moindre et la courbe serait éliminée.





Vous écrivez: Il existe dorénavant des méthodes éprouvées pour sécuriser les transports ferroviaires. Ma réponse, depuis de nombreuses années: il existe des méthodes sécuritaires pour sécuriser les trains garés, le simple «dérailleur». Le dispositif fonctionne en faisant dérailler un train stationné, lors d’un mouvement non autorisé.





Les erreurs humaines seront toujours possibles. Si le chef de train avait installé le dérailleur le 6 juillet 2013, il n’y aurait pas eu d’accident. Vous écrivez: «Il faut ramener les gens dans les trains et les centres-villes.» Ma réponse, même après la construction de la voie d’évitement, le futur train touristique pourra se réaliser. Il faudrait conserver la portion de la voie ferrée entre Logibel, rue Villeneuve jusqu’à la rue Papineau, voisin du restaurant Poulet Frit Idéal. Les passagers pourraient se rendre à la gare à pied en passant devant les magasins et les attractions de la rue Papineau et de la rue Frontenac. Pour la portion économique, c’est la future gare de triage au parc industriel qui ouvrira un monde de possibilités réelles.





S’il vous plait, parcourez les archives de notre ville, vous y trouverez de nombreuses réactions à propos des innombrables blocages par les trains des traverses à niveaux de la route 161 à Nantes, de la rue Victoria, rue Frontenac et rue Agnès et souvent pendant de très longs moments. De nos jours, la longueur des trains a beaucoup augmenté, la situation serait encore pire.





Merci à M. François Charbonneau, ingénieur à la retraite (Opinion, journal L’Écho de Frontenac 8 avril 2022) de nous rappeler une partie des raisons pourquoi il faut construire la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. La pente est aussi dangereuse en provenance de Frontenac qu’elle l’est en provenance de Nantes. Par contre, la vitesse des trains qui traversera la ville devra être moins de 40 m/h.





Bernard Boulet

MRC du Granit