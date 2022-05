Andréanne A. Malette à Piopolis - : Culture Musique

Andréanne A. Malette sera en spectacle le 7 mai, à l'église Saint-Zénon-de-Piopolis.

La 24e saison du Festival Saint-Zénon-de-Piopolis prendra son envol le samedi 7 mai, 19h45, avec AndréanneA. Malette. Sitka, le nom d’une ville d’Alaska, lieu d’apaisement, est un spectacle à la fois dynamique et sensible, inspiré de ses récents voyages de ressourcement.

Femme d’affaires, artiste accomplie et humaine d’exception, Andréanne A. Malette s’accompagne sur scène de ses quatre fidèles acolytes que sont Judith Son (basse et guitare), Olivier Savoie-Campeau (batterie et percussions), Antoine Lachance (guitare et clavier) et Alex Kirouac, pour proposer un voyage dans son univers pop/folk dans lequel sa prose sincère et imagée entrecroise les mélodies entraînantes de ses succès radio. La mise en scène du spectacle s’inspire du froid et des grands espaces et met l’emphase sur son pèlerinage personnel, qu’elle raconte avec humour.





Les billets sont en vente sur le site festivalpiopolis.tuxedobillet.com , au coût de 38$ l’unité ou en abonnement saisonnier à 170$ pour les cinq spectacles présentés à l’église de Piopolis, soit un rabais de 15% sur le coût total de ces billets. Il est dorénavant possible choisir son siège. Des billets sont aussi en vente à la pharmacie Jean-Coutu de Lac-Mégantic ou à l’église, le soir du spectacle.