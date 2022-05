La Coalition cesse d’appuyer le projet de voie de contournement - Rémi Tremblay : Actualités Sécurité ferroviaire Voie de contournement

La confiance des citoyens envers une plus grande sécurité que pourrait apporter le projet de voie de contournement s’effrite de plus en plus. Et pendant ce temps, cette photo d’un convoi transportant du gaz propane à travers Lac-Mégantic, prise le 13 janvier 2022 par Robert Bellefleur, témoigne de la menace que le transport de matières dangereuses continue de faire peser sur les citoyens.

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic retire son appui au projet de voie de contournement ferroviaire, tel qu’actuellement imposé par Transports-Canada et par le CP.

Par voie de communiqué, son porte-parole Robert Bellefleur explique la volte-face : «Ce projet a perdu beaucoup d’acceptabilité sociale, depuis que le CP et Transports-Canada pilotent ce dossier. L’augmentation faramineuse des coûts de construction de cette infrastructure en témoigne. Ils sont passés de 133 millions $ à plus de 400 millions $ entre 2018 et 2022. Il s’agit d’une vraie farce et d’une véritable insulte pour les contribuables québécois et canadiens qui devront en assumer complètement la facture.»





La Coalition considère que ce projet n’a plus du tout la même envergure depuis l’achat par le CP, en 2020, de la voie ferrée traversant la région de Lac-Mégantic. «Le CP veut désormais en faire une autoroute de transport intercontinental de matières dangereuses à hautes vitesses avec des trains de 200 à 260 wagons, soit près de 3,2 km de long. Des trains deux fois plus longs, plus lourds, plus rapides et transportant deux fois plus de matières dangereuses que par le passé», argumente le porte-parole.





Le CP, ajoute-t-il, demeure muet lorsqu’il est questionné sur la reprise possible du transport du pétrole par train bloc par Lac-Mégantic.





Le seul bénéficiaire «sans aucuns frais» en sera le CP qui vient pourtant de défrayer 31 milliards $ pour l’achat de la voie ferrée Kansas City aux États-Unis.





La Coalition demeure cependant favorable à une modification de ce tracé de voie de contournement à l’extérieur du parc industriel et des zones résidentielles actuellement visées par l’actuel projet. «Une diminution de vitesse à 20 mph de ces énormes trains du CP serait aussi à considérer dans les zones résidentielles et industrielles.»