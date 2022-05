Message de gratitude

Merci à la clinique d’optométrie de Lac-Mégantic d’avoir détecté rapidement et professionnellement mon décollement de la rétine. Mardi, 22 septembre dernier, je me présente sans rendez-vous à la clinique d’optométrie située au centre-ville de Lac-Mégantic et j’explique que depuis quelques jours la vision de mon œil droit a changé. Une partie de mon champ de vision est noire. Louise, la réceptionniste, m’offre de m’assoir dans la salle d’attente.

Une dizaine de minutes plus tard, gentiment Dre Aulne St-Amant me reçoit. Suite à un examen avec des instruments modernes, elle me quitte quelques instants, revient avec son confrère Dr Poulin et rapidement en viennent à une conclusion, la rétine de mon œil droit est fripée.





Ils me demandent si je peux immédiatement me faire conduire au CHU Hôtel Dieu de Sherbrooke. Mon épouse et moi sommes arrivés à l’hôpital, vers 18:00. Un étudiant ophtalmologiste scrute mon œil avec divers instruments. Vers 20:00, il prend la décision de faire venir Dr Grégoire rétinologue. Celui-ci, après d’autres examens, m’annonce que la rétine de mon œil est déchirée et perforée. Il m’injecte un gaz dans l’œil en disant souhaiter que cela gardera la rétine en place jusqu’à vendredi matin, jour de l’opération. Vendredi matin, après 1 heure 10 minutes sur la table d’opération, le Dr Grégoire me dit que l’opération a bien été et que j’ai 85% des chances de retrouver la vue. Il faut par contre suivre à la lettre ses recommandations, soit de rester couché sur le côté droit pour un minimum de 15 jours avec 15 minutes par heure pour se dégourdir, etc.





J’ai suivi à la lettre les recommandations. Après trois semaines, j’ai pu reprendre une partie de mes activités. Cela a pris environ 8 semaines avant de récupérer complètement ma vision. Merci beaucoup.





Bernard Boulet

Marston