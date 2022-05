Protéger la santé du lac Mégantic, tout en limitant la coupe d’arbres - Claudia Collard : Actualités Environnement

Un bassin de rétention sera aménagé dans ce secteur (à gauche de la photo). Une bande d'arbres de huit mètres sera conservée pour limiter l’impact visuel à partir de la piste cyclable.

La sédimentation provoquée par les eaux de ruissellement du secteur du Versant vers la rue Baie-des-Sables pose problème depuis plusieurs années, mettant en péril la santé du lac Mégantic. Depuis le début de l’aménagement de ce quartier résidentiel du nord de la ville, en 1993, le débit des eaux a augmenté de 600%. D’où l’urgence d’agir, laisse entendre la mairesse Julie Morin.

«La protection du lac Mégantic est une des priorités pour la Ville. Nos actions doivent donc être en cohérence avec ça», fait valoir Mme Morin pour expliquer l’aménagement d’un bassin de rétention à proximité de la piste cyclable, non loin de l’intersection des rues Du Versant et Périnet. L’appel d’offres vient d’être lancé en vue de travaux devant se dérouler à l’automne.





La mairesse de Lac-Mégantic communique qu’un mandat confié à la firme EXP, en 2021, a permis de déterminer l’importance des travaux. Pour calculer l’impact de l’urbanisation du quartier Du Versant, les débits de ruissellement pré-développement et post-développement ont été simulés à l’aide d’un logiciel de modélisation hydraulique. On a ainsi constaté que le débit a augmenté de 600%. «C’est quand même majeur.»





Cette dernière rappelle que lors de fortes pluies, «l’eau ramasse des sédiments, cause des crevasses et tout ça se retrouve dans le lac. Si on laisse la situation perdurer, c’est la qualité du lac Mégantic qui va se dégrader. Il y aura une augmentation de la sédimentation dans le lac, pouvant causer des algues bleues et autres plantes envahissantes.»





La solution la plus rapide et efficace s’est avérée l’aménagement d’un bassin de rétention. Des travaux comportant toutefois la coupe d’arbres, une idée contestée par certains citoyens.





«Nous avons eu des discussions avec des résidents du secteur, faisant en sorte que le projet de départ a été modifié. On va minimiser le nombre d’arbres à couper, laisser une bande de huit mètres d’arbres devant la piste cyclable et le bassin sera clôturé par mesure de sécurité. Oui, on devra couper des arbres, parce qu’il faut quand même creuser un bassin, mais ça n’aura rien à voir avec la coupe à blanc dans le développement domiciliaire de Nantes», assure Julie Morin, qui fait référence au futur secteur résidentiel situé non loin, juste de l’autre côté des limites de la municipalité.





Quant au milieu humide situé au sud du secteur Du Versant, celui-ci a également une vocation hydrique, informe Mme Morin. «C’est un milieu qui est protégé mais on aurait pu faire des représentations pour l’utiliser et on aurait eu des compensations à payer. Mais le véritable enjeu, c’est que ce milieu a une fonction de rétention pour les eaux en provenance de l’hôpital et la polyvalente. Si on y dirigeait en plus les eaux du secteur Du Versant, ce ne serait pas suffisamment efficace pour éviter le ruissellement vers le lac.»





Les citoyens pourront en savoir davantage sur les actions posées et à venir concernant la protection du lac Mégantic lors d’une séance d’information, qui aura lieu le mardi 17 mai, 18h45, à l’hôtel de ville de Lac-Mégantic.