Julie et Sylvie posent un geste du cœur de 115 km - Claudia Collard : Actualités Société

Julie Compagna et Sylvie Bilodeau sont fébriles à l’idée de relever leur défi en faveur de la recherche sur le diabète juvénile.

Un geste du cœur. C’est ce que Sylvie Bilodeau et Julie Compagna ont décidé de poser avec leur randonnée de cinq jours sur les sentiers du Mini Compostelle Mégantic. Du 20 au 24 mai, elles marcheront quelque 115 km en soutien à la recherche sur le diabète juvénile.

Toutes deux à l’emploi du Centre des femmes de la MRC du Granit, les deux amies marchent ensemble quelques kilomètres avant le travail. Bonne pour la santé tant mentale que physique, cette activité, qui s’est étendue aux fins de semaine, donne lieu à de riches échanges. C’est lors d’un de ces moments privilégiés que l’idée a germé.





Pourquoi ne pas faire le Mini Compostelle et du même coup recueillir des sous au profit de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ)? a lancé Sylvie. «Comme j’ai un enfant diabétique, c’est venu me chercher. Je vois ça comme un geste du cœur. On travaille fort pour la recherche et c’est grâce à celle-ci que mon fils est encore vivant. Alors si je peux aussi faire ma part…», transmet Julie, qui avoue ne pas être une grande marcheuse. «Mais à force de marcher avec Sylvie, c’est maintenant devenu un plaisir.»





En plus du défi physique, cette marche est une occasion de sensibiliser au diabète juvénile. Découverte il y a 100 ans cette année, l’insuline permet aujourd’hui aux personnes atteintes de demeurer en vie. Mais la maladie demeure incurable à ce jour et certains de ces effets sont méconnus. «Le diabète joue beaucoup sur l’humeur et la concentration, peut causer des sueurs, des tremblements… Tout influence: l’activité physique, la chaleur, le froid, le sommeil, le stress… Et il est très difficile d’ajuster la médication parce que l’enfant est en croissance. Une journée où tout se passe bien, c’est vraiment rare», révèle Julie.





Cette réalité démontre à elle-seule de l’importance de contribuer à la recherche, en vue d’une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes de diabète juvénile. Depuis la création de la page Facebook «Julie et Sylvie marchent 115 km pour la recherche du diabète juvénile» , nombreux sont les mots d’encouragement, les témoignages de personnes diabétiques et les dons en argent. Déjà, 30% de leur objectif de 10 000$ est atteint.





«Cette marche va être une grande méditation, un retour à soi-même», décrit Sylvie, visiblement fébrile, tout comme son amie. Le duo, qui franchira autour de 25 km quotidiennement, débutera son parcours au bureau municipal de Val-Racine, où sont aménagés les quartiers du Mini Compostelle Mégantic, s’arrêtera pour la nuit à Scotstown, La Patrie, Notre-Dame-des-Bois et Piopolis, avant leur arrivée prévue le 24 mai au parc des Vétérans de Lac-Mégantic.