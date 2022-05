Projets significatifs: la population attendue le 18 mai au CSM

Les citoyens de Lac-Mégantic qui désirent s’exprimer sur les grandes orientations ciblées par le Comité consultatif pour la redistribution des montants destinés à des projets significatifs pour la communauté sont invités à participer à une soirée de consultation publique, le 18 mai, au Centre sportif Mégantic. L’événement est prévu à 18h30, à la salle Bestar. L’entrée sera libre à partir de 18h15.

Lors de cette soirée, les coprésidents de la démarche, Martine Beaudoin, notaire honoraire, et Jean Paul Normand, notaire émérite, agiront à titre de porte-parole et présenteront l’état des travaux menés depuis six mois par le Comité consultatif. Ils seront accompagnés par le député de Mégantic et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (volet Affaires municipales), François Jacques.





La population pourra faire entendre sa voix en lien avec les secteurs d’investissements ciblés jusqu’à présent, ainsi que sur la proposition de répartition préliminaire de la somme d’environ 19 millions de dollars, liée à chaque grande orientation.





Les commentaires reçus le 18 mai permettront de finaliser les recommandations qui seront par la suite déposées au ministère de la Justice. Aucune annonce de projet ne sera faite lors de la soirée. Tous les promoteurs seront contactés plus tard au printemps, que les projets fassent partie ou non des recommandations.





Petit rappel. En octobre 2021, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a mandaté le député de Mégantic, François Jacques, de consulter la population afin de cibler les secteurs d’action prioritaires pour la réalisation de projets significatifs. Afin que l’ensemble des voix soit entendu, le député a ensuite lancé la démarche consultative avec la création du Comité consultatif.





À l’issue d’un vaste appel de projets, plus de 50 dossiers ont été présentés au Comité consultatif. Leur étude approfondie a mené à l’identification des champs d’action prioritaires en fonction des besoins de la communauté.





«J’invite la population à assister en grand nombre à cette soirée. Nous espérons faire salle comble, afin de permettre au plus grand nombre de citoyennes et de citoyens d’entendre ceux qui les ont représentés depuis le début du processus. Cette soirée est essentielle à la poursuite des travaux et au dépôt des recommandations au ministère de la Justice du Québec», a rappelé le député François Jacques.





«Les travaux du Comité consultatif ont été réalisés en toute indépendance, ont tenu à insister le coprésidents Martine Beaudoin et Jean Paul Normand. Chaque membre a accepté de mettre au service de la communauté son expertise acquise par ses expériences variées. Toutes les discussions ont été basées sur les connaissances que nous avons de notre milieu de vie. Nos échanges ont été constructifs et guidés par la volonté de déterminer, ensemble, les secteurs où des besoins doivent être comblés. Nous avons hâte de présenter aux citoyennes et aux citoyens.