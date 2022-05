Marilyn Ouellet, candidate solidaire dans Mégantic - Rémi Tremblay : Actualités Politique

Kenza Sassida, candidate dans Orford; Mélissa Généreux dans Saint-François; Marilyn Ouellet dans Mégantic et Christine Labrie dans Sherbrooke.

Lors d’une soirée d’investiture qui a eu lieu à Bury le 7 mai, les membres de la circonscription de Mégantic ont choisi Marilyn Ouellet pour porter les couleurs de Québec solidaire aux élections générales du 3 octobre prochain.

Militante solidaire depuis 2009, Marilyn Ouellet s’est impliquée dans trois campagnes électorales avant de présenter elle-même sa candidature. Copropriétaire d’une ferme maraîchère biologique, les questions environnementales et de souveraineté alimentaire sont au cœur de sa réflexion et de son engagement dans la communauté du Haut-Saint-François.





«On a besoin de politiques radicales pour protéger le territoire, les lacs et la faune du Québec. On doit être à l’avant-garde d’une économie basée avant tout sur des valeurs sociales et écologiques», a-t-elle déclaré.





Co-coordonnatrice du Centre des femmes du Haut-Saint-François, l’accès aux services de proximité, comme les soins de santé et la lutte aux violences conjugales et sexuelles sont au cœur de son travail et de son implication auprès des participantes du centre. Marilyn Ouellet collabore également avec les partenaires du milieu afin d’améliorer l’accès au logement, au transport et à un revenu décent.





«Mon travail au Centre des femmes a grandement influencé ma manière de voir la société dans laquelle je vis. Être à l’écoute, ce n’est pas un geste banal, c’est croire les réalités des personnes, c’est offrir une empathie sincère, c’est dénoncer les situations d’injustice envers les personnes concernées», a exprimé aux membres la candidate nouvellement investie.





«Marilyn est ancrée dans la communauté de Mégantic depuis plusieurs années déjà et je suis très emballée de voir qu’elle ose enfin se lancer en politique. La croissance de Québec solidaire en Estrie est indéniable. Les gens veulent plus de députés solidaires à l’Assemblée nationale et ils vont découvrir en Marilyn une femme à l’écoute, déterminée, prête à se battre pour la région», a affirmé Christine Labrie, la députée de Sherbrooke, qui était présente à l’événement.





Candidate pour QS en 2018, Andrée Larrivée a pris le rôle de directrice de campagne. «Sur le terrain, on sent une belle énergie, un vent de changement. En terme d’organisation on est à un autre niveau, mieux structuré !», dit celle qui avait terminé troisième au fil d’arrivée, en 2018, en triplant le vote solidaire. Derrière la CAQ et le Parti libéral, mais dépassant le résultat du Parti québécois. Pour elle, le vent tourne, partout au Québec. «La CAQ au complet n’a qu’à bien se tenir !»