Proximité et magie signées Marie Mai - Claudia Collard : Culture Musique

Marie Mai a livré un spectacle intime et chaleureux le 13 mai dernier. Marie Mai à eu droit à un élan d’amour spontané des jeunes spectatrices.

Adoptant un style plus intimiste, Marie Mai a réussi à réunir proximité et grandiosité avec son spectacle Elle et moi simplement en version acoustique, présenté le 13 mai à la Salle Montignac. Côté public, la magie a instantanément opéré, particulièrement auprès des plus jeunes spectatrices…

Près de 20 ans de carrière confèrent à l’auteure-compositrice-interprète un talent pleinement assumé et une grande aisance sur scène. Un vedettariat qui n’entache en rien sa proximité avec le public, mise encore plus de l’avant avec cette formule épurée.





Interprétées assise sur un banc, ses premières chansons ont pris des allures de confidences, charmant les plus grands fans, pourtant habitués de la voir allégrement bouger sur scène. «Merci de m’avoir suivie dans tous mes changements de style depuis 20 ans», a-t-elle adressé à une foule survoltée.





Oui la Marie Mai énergique et théâtrale est toujours présente et ses grands succès comme Sans cri ni haine, C’est moi, Qui prendra ma place et Mentir ont été accompagnés de moult déhanchements, tant sur scène que dans la salle, l’artiste invitant plusieurs fois le public à se lever.





Véritable aimant auprès des enfants, Marie Mai a reçu un élan d’amour spontané des nombreuses fillettes venue la voir performer. Il fallait voir leurs yeux brillants lorsqu’elle a gravi les marches de la Salle Montignac, multipliant les High Five et prenant un évident plaisir à l’exercice. Mais surtout, il fallait voir ces fillettes déferler sur scène avant même que le spectacle ne soit terminé, mues par un fascinant effet d’entrainement. Du jamais vu, qui restera sans doute gravé dans les mémoires du Comité culturel Mégantic. Et sans contredit dans le cœur de ces jeunes spectatrices