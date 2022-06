La Traversée internationale «comme avant»! - Rémi Tremblay : Actualités Événements

Retour après deux ans d’absence de meilleurs nageurs de la planète dans les eaux du lac Mégantic.

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, la Traversée internationale du lac Mégantic revient dans la programmation estivale pour une 21e année. L’événement aura lieu du 25 au 28 août prochain, avec une pression supplémentaire sur les épaules des organisateurs: la Fédération internationale de natation n’a autorisé qu’un seul endroit en Amérique pour la tenue de cette épreuve du circuit de la Coupe du monde en eau libre, et c’est à Lac-Mégantic, après le Portugal, la France et Israël.

La Traversée du lac Saint-Jean a été retirée du calendrier. Les meilleurs nageurs de la planète ne traverseront l’Atlantique que pour l’épreuve de la traversée du lac Mégantic. La dernière édition, présentée le 3 août 2019, avait couronné le nageur hongrois Kristof Rasovsky et l’Italienne Arianna Bridi. «Natation Canada se réjouit de la formidable vitrine de la natation en eau libre près de chez nous» a réagi Suzanne Paulins, directrice des opérations et développement du sport chez Natation Canada. La Fédération de natation du Québec collabore également à l’événement.





Autre changement majeur, après discussion avec les représentants de la Ville de Lac-Mégantic, la direction du Lac en fête et son conseil d’administration ont consenti à ce que cette édition se déroule sur deux sites: le volet sportif à l’OTJ et le volet culturel au Parc des Vétérans. «Nous revenons donc comme avant, avec une Traversée à l’image des gens de la MRC du Granit, une édition conviviale qui se veut nous ramener au bon temps d’avant la pandémie, avant les masques, lorsque nous n’avions qu’à s’amuser. C’est dans cet état d’esprit que nous avons mis sur pied une programmation musicale accessible et remplie d’évasion», d’expliquer celui qui préside les destinées du Lac en fête, Peter Manning.





Le lancement de cette fin de semaine toute spéciale se fera sur la Promenade Papineau, par le souper des nageurs. «Une grande tablée avec la population, nos commerçants, restaurateurs, gens d’hôtellerie et bien sûr nos invités», ajoute-t-il. Une ambiance unique qui sera portée au son de la musique du groupe Bureau et les Tiroirs.





Dans le parc, l’ouverture musicale de la Scène Promutuel Assurance se fera vendredi en «groovant» avec du rock, folk, soul et disco des années 60 à 80, avec la présence du groupe de cinq musiciens et d’une chanteuse provenant d’Angleterre : Groove Sensation. Pour poursuivre cette soirée, le parc deviendra une immense piste de danse avec l’hommage aux Beatles par Beatles Studio. Neuf musiciens dont la réputation n’est plus à faire ramèneront le public dans le psychédélisme de la belle époque du «flower power».





Samedi, au tour du groupe The Vinyls, trois musiciens qui sonnent comme une tonne de brique et dont les voix, autant que les instruments, possèdent toute la richesse nécessaire pour faire revivre la musique pop américaine des années 60 à aujourd’hui.





Et pour rester dans le moment à la fois vintage et actuel, un voyage dans le temps, mais avec l’énergie du présent, le véritable groupe Les Colocs. «Le retour des Colocs en 2009 a provoqué une véritable vague d’amour de la part des fans. À la suite de ce spectacle, le guitariste Mike Sawatzky, a regroupé les plus fidèles collaborateurs de l’époque afin de célébrer l’œuvre d’André «Dédé» Fortin et des Colocs. Le groupe interprétera donc ses plus grands succès, un répertoire teinté par sa grande collaboration avec Dédé. Et comme le Lac en fête est un organisme à but non lucratif, il nous fait d’autant plus plaisir de contribuer à une bonne cause puisqu’une portion des revenus des spectacles ira à la Fondation Dédé Fortin pour la prévention du suicide et l’aide à la santé mentale», précise la chargée de projet, Karine Blanchette.





«Et que la fête recommence», lance André Gagnon, directeur des opérations assurance de particuliers de Promutuel Assurance Centre-Sud, principal partenaire de la Traversée internationale.