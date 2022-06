Été en formule hybride dans le monde de Disney - Claudia Collard : Actualités Communauté

L’équipe de coordination est composée des assistantes-coordonnatrices Emmy Boulanger et Saskia Paré (activités nautiques), du coordonnateur Marc-André Campagna ainsi que de l’assistante-coordonnatrice Camille Lapierre (absente de la photo).

Après deux étés pandémiques, avec mesures de distanciation et groupes fermés, le camp de jour de Lac-Mégantic sera résolument en mode déconfinement du 27 juin au 18 août. Pour une première fois, la saison estivale se déroulera en formule «hybride», partagée entre les sites du CSM et de l’OTJ. Deux lieux mais un seul monde merveilleux!

Le Centre sportif Mégantic servira de camp de base, d’où un transport par autobus sera assuré au moins deux fois par semaine sur le terrain de la rue Victoria. «Les enfants bénéficieront des avantages des deux lieux, soit de tout l’espace du CSM avec piscine, gymnase, salles climatisées et blocs sanitaires amples, en plus d’un très grand terrain de jeu extérieur, et du site de l’OTJ avec le lac, la plage, les embarcations et les modules de jeux. Tout l’aspect social d’avant-pandémie revient et l’utilisation des deux sites va permettre de mieux gérer les activités en cas de mauvais temps», explique André Samson, chef de division culture, tourisme et communauté à la Ville de Lac-Mégantic.





C’est que l’espace fait cruellement défaut dans le bâtiment de l’OTJ, les vestiaires occupant pratiquement la moitié de la grande salle. Une réalité qui devient compliquée par temps pluvieux, alors que jusqu’à 150 enfants y sont entassés, laisse entendre M. Samson, soulevant les nombreux avantages d’utiliser les deux endroits, dont les cours de natation qui seront donnés tant dans le lac qu’en piscine.





Le monde merveilleux… de Disney+!

Le coordonnateur du camp de jour, Marc-André Campagna, communique que l’été se déroulera autour d’un univers inspiré de la plateforme Disney +. «En plus des personnages comme la Reine des neiges ou Tarzan, on va y intégrer les super héros afin que tous les groupes d’âges y trouvent leur compte. Chaque semaine, un film et un super héros seront à l’honneur. Chaque groupe aura son super héros et le but sera de battre Tanos, qui a rendu les films de Disney méchants», décrit-il.





Retour également du spectacle de fin d’été, qui sera présenté à la Salle Montignac le 18 août. On peut s’attendre à davantage de numéros théâtraux puisque l’improvisation figurera au chapitre des activités. Des ateliers seront donnés aux membres de l’équipe d’animation dans un premier temps, puis élargis aux enfants par la suite. «Après deux étés à avoir été contraints par la pandémie, je trouvais important d’aller vers les arts vivants, l’expression, la communication, la gestuelle», fait valoir André Samson. Bref, un été de jeux sous toutes ses formes en perspective! «On a du personnel motivé, compétent, formé, qui souhaite faire vivre aux enfants le plus bel été possible», termine M. Samson.





Le camp de jour est offert aux enfants de 5 à 12 ans (nés avant le 30 septembre 2017) et les inscriptions se déroulent au CSM jusqu’au 20 juin.