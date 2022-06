Pique-nique à piano ouvert le 3 juillet - Claudia Collard : Culture Musique

André Samson et Tom Quigley, sous le Pavillon du microréseau, qui abritera deux pianos publics et accueillera l’événement du 3 juillet.

Dans les années soixante, pas moins d’une centaine d’élèves étaient inscrits aux cours de piano donnés par Sœur Julianna Proulx et Louise Durand. C’était «l’époque glorieuse du piano à Lac-Mégantic», relate Tom Quigley, qui a eu l’idée de retrouvailles festives qui se dérouleront le dimanche 3 juillet de 11h à 13h. Un pique-nique à piano ouvert, sous le Pavillon du microréseau, où toute la population est conviée.

Arrivé ici dans les années 80 pour y enseigner la musique à la polyvalente Montignac, Tom Quigley s’est tout de suite intéressé à la culture musicale de la région, terreau qui s’est avéré fertile pour la création de son harmonie. Puis ses recherches ont remonté dans le temps... «Le piano, c’est un élément du patrimoine qu’on oublie. Plusieurs pianistes de carrière viennent de Lac-Mégantic, dont Marc Durand et Michel Fortin. Ceux qui ont connu l’époque des années soixante ont vraiment vécu quelque chose d’intense. Ces jeunes passaient leur samedi à pratiquer, montaient des pièces de plus en plus difficiles, compétitionnaient contre des pianistes des grandes villes, remportaient des prix… On veut les réunir, en se servant de la remise en place des pianos publics», communique ce membre de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine (CACP) de la Ville de Lac-Mégantic.





Lors de cet événement, sous l’égide de la CACP, deux pianos publics (respectivement remis en valeur par des élèves de l’enseignant en arts plastiques René Simard et par l’artiste Ida Rivard) prendront place sous le Pavillon et le demeureront tout l’été, disponibles aux prestations spontanées.





«Le 3 juillet, on lance donc une invitation aux anciens élèves. On les invite à apporter leur lunch lors de cet événement convivial, pour le plaisir de se retrouver autour de cet élément du patrimoine qu’est la vie pianistique à Lac-Mégantic», partage Tom Quigley. Pour démarrer le bal, lui et Thimothée Lauzon livreront une prestation musicale, évoquant les saloons des années trente. Symbolisant la continuité de la vie pianistique à Lac-Mégantic, des élèves de Manon Bouchard y présenteront aussi des pièces. Avec l’apport de la CACP, cette enseignante a pu bénéficier d’un local de la Médiathèque… où logent les pianos publics durant la période scolaire. «Les pianos publics sont en train d’allumer une autre génération!», se réjouit M. Quigley.





Toute la population est invitée à l’événement festif, durant laquelle d’anciens élèves pousseront sans doute la note. Cette relance postpandémique mettra aussi la table pour les concerts estivaux du mardi midi.





André Samson, chef de division culture, tourisme et communauté à la Ville de Lac-Mégantic, laisse entendre que le Pavillon, en plus d’être la vitrine du microréseau, servira aussi de vitrine culturelle. Établissant ainsi un lien tangible entre avancement technologique et richesse patrimoniale. «Quand on arrive à faire des liens dans une communauté, c’est du développement communautaire durable. Le territoire social et humain ici est riche; si tu brasses un peu la terre, tu es capable de faire lever de beaux fruits. Ce projet s’inscrit dans cette continuité.»