En route vers la prochaine saison culturelle - Claudia Collard : Culture

Richard Séguin, le 1er février 2023 Michel Fortin, le 24 septembre Elliot Maginot, le 17 septembre Mélissa Bédard, le 16 septembre Steve Hill, le 7 octobre Pierre-Yves Roy Desmarais, le 22 octobre Janie et Marco (Revolution), le 27 octobre Et maintenant/Bécaud, le 3 novembre Dorothée Berryman, le 5 novembre Le loup (Duceppe), le 7 novembre Guylaine Tremblay avec les mots d'Yvon Deschamps, le 10 novembre Becoming Chelsea, le 24 novembre Philippe Laprise, le 2 décembre Damoizeau, le 9 décembre Dehors novembre, le 14 décembre QW4RTZ, le 19 janvier 2023 Simon Leblanc, le 27 janvier 2023 Govrache, le 10 février 2023 Ori Dagan, le 11 février 2023 Fred Pellerin, le 23 février 2023 Kuné, le 16 mars 2023 Dominic Paquet, le 18 mars 2023 Bleu Jeans Bleu, le 30 mars 2023 Fabien Cloutier, le 6 avril 2023 Gaz Bar Blues, le 10 avril 2023 Matiu, le 20 avril 2023 Féministe pour homme (Sophie Cadieux, le 19 mai 2023 Mariana Mazza, le 10 juin 2023

Une riche programmation s’annonce pour la saison 2022-3023 du Comité culturel Mégantic. Au menu, une trentaine de spectacles, visitant chanson, musique, théâtre et humour.

Mélissa Bédard, dont le spectacle a dû être reporté, démarrera la saison le 16 septembre et sera suivie de l’auteur-compositeur-interprète Elliot Maginot (17 septembre) et du pianiste Michel Fortin (24 septembre). Le 30 septembre, à l’occasion des journées de la Culture, le chanteur Étienne Drapeau sera en spectacle en compagnie de ses musiciens, dont le Méganticois Martin Plante.





En octobre, place à Steve Hills le 7, l’humoriste Pierre-Yves Roy Desmarais le 22 et au spectacle de danse avec Janie et Marco, gagnants de la 2e saison de Révolution.





Novembre accueillera Jules Grison qui livrera un hommage à Bécaud le 3, tandis que Dorothée Berryman foulera les planches de la Salle Montignac le 5. La pièce Le Loup, du théâtre Duceppe, mettra en vedette Maude Guérin et Luc Senay le 7 et Guylaine Tremblay livrera un hommage aux chansons d’Yvon Deschamps le 10. Enfin, La pièce de théâtre Becoming Chelsea, avec les comédiens Stéphane Brulotte, Sébastien René, Émilie Gilbert et Charbel Hachem, sera présentée le 24 novembre.





L’humoriste Philippe Laprise sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac le 2 décembre et l’ensemble jazz Damoizeaux le 9 décembre, alors que le comédien Hubert Proulx et Vander transporteront le public au cœur de la création de l’album de Colocs Dehors Novembre, permettant de découvrir l'histoire derrière la composition des chansons ainsi que le cheminement créatif de l'auteur qu'était André Dédé Fortin.





Pour débuter 2023, l’ensemble QW4RTZ partagera ses prouesses vocales a cappella le 19 janvier. En spectacle ici en mai dernier, Simon Leblanc sera en supplémentaire le 27 janvier. Le seul et unique Richard Séguin sera en spectacle le 1er février, suivi du slameur français Govrache le 10 février et de l’auteur-compositeur-interprète Ori Dagan, de la visite de l’Ontario. Le populaire conteur Fred Pellerin sera pour sa part en spectacle deux fois plutôt qu’une, soit les 22 et 23 février.





Visite de l’Ontario le 16 mars avec Kuné, qui réunit onze musciens de différentes cultures, contribuant à créer un son unique. Place à l’humour le 18 mars avec Dominic Paquet et plaisir également en perspective le 30 mars avec Bleu Jeans Bleu.





En avril, Fabien Cloutier ouvrira le bal le 6, suivi de la pièce Gaz Bar blues du Théâtre Duceppe le 10, avec les comédiens Bertrand Alain, Miryam Amrouche, Martin Drainville, Francis La Haye, Frédéric Lemay, Hubert Lemire, Steven Lee Potvin et Jean-François Poulin. L’auteur-compositeur-interprète innu Matiu sera sur les planches le 20 avril. La pièce Féministe pour hommes, avec la comédienne Sophie Cadieux, sera présentée le 19 mai et c’est Mariana Mazza qui clôturera la saison le 10 juin.