Dénoncer la maltraitance… pour une société plus bientraitante - Claudia Collard : Actualités Société

Des membres de l’équipe de DIRA-Estrie, qui offre des services d’aide aux aînés de 65 ans et vivant ou croyant vivre une situation de maltraitance, ont présenté quelques scénettes dans le cadre de l’activité Ensemble vers la bientraitance, organisée par la Table de concertation des personnes aînées de la MRC du Granit. Ces courts sketches, présentés lundi à la Légion canadienne, ont emprunté la voie humoristique pour traiter d’un sujet des plus sérieux, allant de la maltraitance financière et psychologique à l’âgisme. L’importance de faire valoir ses droits en s’affirmant et en parlant au «je» a aussi été soulevée, tout comme l’attitude bienveillante, consistant notamment à accueillir la personne dans son entièreté, en respectant ses choix et ses limites. Sur la photo, des personnages incarnés par Louise Lamalice (bénévole), Céline Delorme (responsable des bénévoles et animatrice) et Océane Clermont (intervenante). Pour de plus amples informations sur DIRA-Estrie, on visite le site dira-esrie.org ou on compose le 819 346-0679.