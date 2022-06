L’Ancrage doit se trouver un lieu où loger - Claudia Collard : Actualités Communauté

Le fondateur de l’Ancrage du Granit, Sylvain Nadeau, lance à nouveau un cri du cœur dans l’espoir que l’organisme puisse poursuivre ses activités.

Après son cri du cœur lancé dans l’Écho en février dernier, le fondateur de l’Ancrage du Granit, Sylvain Nadeau, a pu réunir les ressources humaines et financières afin que l’organisme puisse poursuivre sa mission auprès des personnes en situation d’itinérance, en offrant à coût modeste un hébergement sécurisé. Le hic: l’absence de lieu pour les accueillir.

«L’édifice qui abritait l’Ancrage (rue Champlain) depuis 2018 sera bientôt vendu et notre présence donne lieu à une augmentation substantielle des frais annuels d’assurance du bâtiment pour le futur propriétaire. Ce qui nous oblige à quitter l’emplacement et à chercher un nouvel endroit plus adapté, afin de poursuivre nos opérations», explique M. Nadeau.





Le fondateur de l’organisme à but non lucratif informe qu’en plus de nouveaux bénévoles désireux de s’impliquer au sein de l’Ancrage, une entreprise et des citoyens de la région sont prêts à verser un montant totalisant quelque 12 000$ pour chacune des deux prochaines années. Cette somme, à laquelle s’ajouteraient les frais d’hébergement demandés aux résidents, permettrait de couvrir le coût du loyer, incluant chauffage et électricité. En outre, une contribution est déjà accordée par Services Canada pour les salaires du personnel.





M. Nadeau indique que, depuis le 1er avril, les activités de l’Ancrage ont été ralenties en vue du déménagement. «Nous avions trouvé un nouvel emplacement résidentiel pour loger l’organisme, avec l’appui de la municipalité, mais ce projet ne s’est pas concrétisé», transmet-il. Retour donc à la case départ.





«Nous sommes à la recherche d’une maison à louer à Lac-Mégantic, contenant au moins quatre chambres à coucher. D’ici au 1er juillet, nous envisageons malheureusement à nouveau la fin de nos opérations, si nous n’arrivons pas à trouver un tel emplacement répondant à nos besoins», adresse-t-il, dans l’espoir que son appel soit entendu. Le cas échéant, on peut joindre l’Ancrage du Granit au 819 583-0558.