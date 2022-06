Les artisans entrepreneurs ont désormais leur quartier général - Rémi Tremblay : Actualités

Stacy, de Vilo maroquinerie, expliquant son art à Jean Marcoux, directeur général de la Ville de Lac-Mégantic.

L’organisme Quartier Artisan a inauguré son quartier général au 6229 rue Salaberry, le 16 juin. «On peut maintenant envisager de bonifier notre offre de formation à l’année, créer des espaces de coworking rassembleurs et ficeler un continuum d’accompagnement pour favoriser l’épanouissement des artisans québécois et la pérennisation de leurs entreprises», s’est réjouie la présidente, Éva Miron Bilodeau.

Dirigé par Sarah Girouard, en poste depuis quatre ans, l’organisme aspire à faire de Lac-Mégantic la capitale du fait main au Québec. Au cœur de son approche, le partage entre pairs, des activités de formation, de mentorat et de réseautage, dans un immeuble de deux étages doté d’espaces polyvalents.





«Vous pouvez être fier car votre engagement aidera les entrepreneurs à réaliser leur rêve, le rêve de réussir en affaires. Le rêve de faire de leur passion leur profession», a livré le président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit, Marc L’Écuyer, venu au micro annoncer une contribution de 375 000$ en provenance du Fonds du Grand Mouvement pour la mise en place de ce projet porteur.





La Société d’aide au développement de la collectivité de la Région de Mégantic (SADC) ainsi que la Société de développement économique du Granit (SDEG) ont également contribué au financement du quartier général de Quartier Artisan.





En ce jour d’inauguration, Sarah Girouard est emballée. «C’est fou, je capote», souligne-t-elle en entrevue. «Mes deux parents étaient marionnettistes. Des parents artistes, donc tout mon côté entrepreneur et mon côté de gestionnaire m’est arrivé assez rapidement dans mon enfance parce que j’avais un peu à palier pour l’organisation.» Et la voici aujourd’hui à piloter le dossier du Quartier Artisan, l’organisme qui a pris la relève du Centre magnétique initié il y a six ans.





«Quand on est avec une OBNL il faut être très patient. On n’est pas dans une entreprise où on est maître et on décide de tout. On doit agir avec le conseil d’administration, attendre les subventions… J’apprends la patience.»





Son organisme est promu à un développement régional, plus même. S’ouvrir à l’Estrie d’abord: «On souhaite aller identifier les forces en place. Les artisans ont de la difficulté à se vendre, ce ne sont pas des bons vendeurs et rarement des auto-promoteurs très aguerris. On veut être capable de mettre le «spotlight» sur eux. Créer un circuit pour mettre les artisans en réseau, autant entre eux que pour le public aussi. On a la capacité de rejoindre notre clientèle, parce qu’on est de plus en plus connus, parce qu’on a des ressources à leur offrir et maintenant on connaît leurs besoins. On va être aptes à leur proposer des solutions vraiment adaptées, faciles à mettre en opération, pour mieux se vendre.»





«Le quartier général est un espace où on va axer sur l’aspect entrepreneurial du quotidien des artisans. Il n’y aura pas d’ateliers collectifs, pas dans cet espace-là. Il n’y a pas le pied carré nécessaire. J’aimerais beaucoup, dans une phrase 2 ou 3; c’est un besoin qui est exprimé couramment.»





Un quartier général qui servira également de vitrine pour des artisans tels Stacy, de Vilo Maroquinerie, Christian Perron, Pascal Matte, Jean-François Bussière, Philippe Foley, Muriel Lassagne, Sabrina Dubé, Stéphanie Viger, Amélie Isabel et Jérôme Lavallée, entre autres.