Pour le bâtiment du 4690 rue Roberge Jusqu’à 500 000$ de subventions municipales à Place de l’industrie

La Ville de Lac-Mégantic allonge une subvention pouvant aller jusqu’à 500 000$ à Place de l’industrie pour les améliorations locatives au bâtiment du 4690 rue Roberge, dans le parc industriel, où l’organisme loge sans frais l’entreprise Résolve Énergie. Un premier montant de 250 000$ peut être versé sur présentation de factures.





Des améliorations locatives «qui deviendront des actifs dans le bâtiment de la rue Roberge», précise la résolution adoptée en séance du conseil, le 21 juin. La somme résiduelle de 250 000$ pourra être versée sur présentation de factures «lorsque Résolve Énergie inc. aura fourni la preuve officielle provenant des autorités compétentes que le projet d’usine de démonstration a reçu l’ensemble de son financement et que le projet va de l’avant», précise le texte de la résolution.





«Résolve a dû effectuer des améliorations locatives dans les lieux loués afin d’y tenir ses activités industrielles, soit, entre autres, l’installation d’une entrée électrique et l’aménagement du terrain. De telles installations représentent un atout important pour le bâtiment appartenant à Place de l’industrie et bonifient le pouvoir d’attractivité du lieu à moyen et long terme pour des projets éventuels», lit-on.





La résolution précise que, grâce à cet investissement, Résolve Énergie s’engage à laisser tous les équipements ayant servi au développement du procédé sur place, «plus ou moins 8 millions $», afin de permettre le déploiement d’un centre de recherche actuellement en développement.





La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Région de Mégantic planche présentement sur l’étude d’un projet de Centre de recherche en bioénergies, associé aux activités de Résolve Énergie. Le projet de Résolve Énergie d’installer une usine de démonstration à Lac-Mégantic, afin d’y développer son procédé qualifié d’unique et révolutionnaire de création de bioéthanol de 2e génération, a été officiellement annoncé il y a tout juste un an, le 28 juin 2021. L’usine de démonstration devait impliquer des investissements de plus de 18 millions de dollars en financement privé et public. Le jour de l’annonce, au Centre sportif Mégantic, son président, André Proulx, soulignait que Résolve Énergie visait à porter sa technologie à une échelle de production industrielle, pour la mise en place éventuelle d’une première bioraffinerie, devant être implantée dans le secteur de la Beauce, «d’ici deux à trois ans». L’investissement projeté de 300 millions avait reçu un bel accueil en Beauce.





Parmi les mandats des lobbyistes au service de Résolve Énergie: intervenir auprès du ministère des Finances pour une modification au règlement sur le crédit d’impôt à l’éthanol cellulosique afin que toutes les technologies de production éthanol 2G soient visées.





Place de l’industrie, présidé par la mairesse Julie Morin, a acquis, le 1er avril 2021, à un coût de 788 227$, le bâtiment situé au 4690 rue Roberge, alors propriété de Mécanique Industrielle M. Fredette. D’une durée de deux ans, se terminant le 31 mars 2023, avec option de renouvellement pour une durée additionnelle d’une année, le bail commercial signé entre Place de l’industrie et Résolve Énergie stipule que le loyer sera gratuit.





Le projet de l’usine de démonstration à Lac-Mégantic a bénéficié d’un soutien financier de 671 842$ du gouvernement du Québec.