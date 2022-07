Des investissements de plus de 60 M$ chez Tafisa - Rémi Tremblay : Actualités Économie

Le président-directeur général de Tafisa Canada, Louis Brassard, a confirmé, mardi, le 5 juillet, un total de 62 millions de dollars d’investissements dans ses installations de Lac-Mégantic. L’inauguration de l’usine Laflèche, au terme d’un investissement de 28 M$, survient au moment même où l’entreprise annonce l’agrandissement de son usine principale, rue Villeneuve, pour 38 M$, afin d’ajouter une sixième de ligne de lamination qui sera en fonction dès l’automne 2023.

La nouvelle usine de 70 000 pieds carrés, entièrement dédiée à la production de panneaux laqués de la collection LUMMIA, offre aux manufacturiers et aux consommateurs un produit avec des caractéristiques inégalées et supérieures à toute autre offre disponible actuellement, affirme le dirigeant. «En plus d’avoir la capacité de fabriquer deux finis haut de gamme, l’usine est dotée d’une technologie d’avant-garde unique en Amérique du Nord.»





Une technologie venue d’Europe, qui ne peut être photographiée, et qui a été installée en pleine crise sanitaire, pour une mise en production qui a été complétée au cours de l’année 2021. La concrétisation de trois ans de recherche et d’analyse qui a mené à un projet à la fois novateur et innovant. «On cherchait une technologie et un produit qui n’existait pas en Amérique du Nord. Des panneaux résistants à l’éclatement et aux traces de doigt. Notre façon à nous de nous distinguer et de nous démarquer de la concurrence», résume M. Brassard, à la tête de la plus grande usine de mélamine en Amérique du Nord.





L’usine Laflèche, qui opère 40 heures semaine, compte 11 employés, dont sept à la production. Une usine autonome de l’usine principale qui l’alimente en panneaux. Pour mener à bien ce projet, Tafisa a reçu le soutien de diverses instances. Ressources naturelles Canada, par son programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du Programme Innovation Bois, Investissement Québec par l’entremise du programme Essor et la Ville de Lac-Mégantic, qui vise à supporter les investissements en nouvelles immobilisations réalisées dans son parc industriel.





Sixième ligne de lamination

Tafisa a entrepris, en avril dernier, des travaux d’agrandissements de son usine principale, rue Villeneuve. L’installation d’une sixième ligne de production et l’expansion de l’aire d’entreposage de produits finis font partie intégrante de cette phase d’expansion. La cinquième ligne avait été mise en production en 2016.





«La nouvelle ligne permettra, dès l’automne 2023, d’augmenter la proportion des panneaux qui seront laminés avec capacité à produire des panneaux décoratifs avec texture à embossage synchronisé (EIR) deux côtés, d’améliorer les flux internes et la fiabilité du service à la clientèle nord-américaine», précise un communiqué de l’entreprise.





Sur Villeneuve, l’agrandissement prévu fera 60 000 pieds carrés, dont 40 000 pieds carrés pour l’agrandissement de l’entrepôt.





«Pourquoi tous ces investissements? Parce qu’on veut se démarquer, offrir une gamme de produits plus vaste avec un guichet unique et mieux servir notre clientèle nord-américaine», a livré le président-directeur général de Tafisa, saluant au passage le doigté et le savoir-faire de plusieurs employés qui ont travaillé à l’élaboration du projet et à sa mise en place.