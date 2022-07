Retour du Festival Songe d’été en musique - Claudia Collard : Culture Musique

Michael Spiroff et Laura Snowden

Le 17e Festival Songe d’été en musique prendra son envol le 28 juillet, pour une série de 17 concerts jusqu’au 7 août. Au programme, des airs de Schubert, Domeniconi, Beethoven, Snowden, Mozart, Bach, Spiroff, Dowland, Bizet et bien d’autres, par des artistes accomplis, dans un esprit de convivialité.





Au menu, deux premières mondiales commandées par le Festival, dont Crépuscule rustique, pièce écrite par le compositeur canadien Michael Spiroff, présentée le 31 juillet, 19h30, à l’église de Saint-Romain. Originaire de Toronto, Michael Spiroff détient un baccalauréat en composition à la Mannes School of Music de New York et a récemment complété sa maîtrise en composition à l’Université McGill. Ses œuvres ont été jouées dans plusieurs concerts, dont à la Lunenburg Academy of Music Performance et au Czech Center de New York.





Autre première mondiale le 6 août, 19h30, à l’église Saint-Vital de Lambton, la pièce Trois Rêves de la compositrice Laura Snowden. Décrite par Classical Guitar Magazine comme reliant le passé, le présent et l’avenir de la guitare, elle détient une reconnaissance internationale, tant comme compositrice qu’auteure et interprète. Elle a aussi donné des cours au Royal College of Music, à l’Université de Yale, au Conservatoire de Bruxelles, à l’Arizona State University, au Conservatoire de San Francisco, à la Mannes School of Music et à la Manhattan School of Music.





L’édition 2022 comprendra quelques concerts gratuits, dont un destiné aux enfants, mettant en vedette des airs de la Flûte enchantée et d’ Hansel et Gretel, le samedi 30 juillet, 13h, à l’église Saint-Vital de Lambton.





De nouveau en 2022, le festival présentera les artistes du studio vocal, qui participeront à des récitals, des scènes d’opéra et des concerts d’aria.