Le Méganticois qui rock du country - Claudia Collard : Culture Musique

Mario Baillargeon (Mark Baller), cofondateur du groupe Rock This Country. Boby B. Jones et Mark Baller sur la pochette de l’album Cowboy Soul.

En 2002, le Méganticois Mario Baillargeon prenait la direction de Montréal pour poursuivre sa carrière musicale. Vingt ans plus tard, son groupe Rock This Country a le vent dans les voiles. En plus d’une tournée de spectacles cet été, leur album Cowboy Soul s’est retrouvé parmi les finalistes au Gala Country du Festival Western de Saint-Tite. Et les projets ne manquent pas!

Mario a débuté dans le monde de la musique à l’âge de 14 ans, au sein de groupes de la région, avant de quitter pour la métropole. «J’ai rencontré des gens passionnés et, de fil en aiguille, mon partenaire Boby B Jones et moi avons fondé Rock This Country en 2015. Au début, on faisait des reprises mais on voulait créer des pièces originales», relate celui qui porte le nom de Mark Baller sur scène. «On a profité du temps d’arrêt forcé par la pandémie pour écrire les huit chansons de notre premier album, Cowboy Soul, qui est sorti en décembre 2020. Notre objectif est de percer le marché anglophone canadien», partage Mario, qui occupe aussi la fonction de gérant du groupe.





Pandémie oblige, c’est d’abord virtuellement que les chansons de Cowboy Soul ont été présentées. Des pièces à saveur New Country au rythme entraînant, mariant l’énergie du rock à la chaleur du country. Enregistrées en bonne partie via «home studio» en raison du confinement et faisant appel à des collaborateurs des quatre coins de la planète. Parmi ceux-ci, le guitariste Kyle McCalister de Nashville.





Au terme d’un été de festivals, le premier album de Rock This Country s’est retrouvé parmi les finalistes du Gala Country, tenu le 15 septembre à Saint-Tite. Dans la catégorie album anglophone de l’année, aux côtés de Matt Lang et Britanny Kennel, et pour le prix du public. «Nous n’avons pas gagné mais juste le fait d’être là, c’était ça le cadeau. C’est un honneur dont on est très fiers et un beau tremplin pour notre booking de 2023», partage Mario.