Steve Hill au sommet de son art - : Culture Musique

Steve Hill sera en spectacle le 7 octobre à la Salle Montigbac.

Après plus de 2500 spectacles à son actif, le multi-instrumentiste Steve Hill demeure au sommet de son art. Desert Trip, son 12e album en 24 ans, de carrière reflète à la fois énergie et liberté nouvelle. À voir et entendre le vendredi 7 octobre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.





Rythmé et conférant au folk blues ses lettres de noblesse, Desert Trip est le reflet d’un artiste parvenu à maturité. On y assiste à de brillants dialogues entre cordes électriques et acoustiques grâce à la virtuosité de cet artiste originaire de Trois-Rivières, qui a fait ses débuts à l’âge de 16 ans.





En plus de ses nombreux albums et tournées, Steve Hill a été guitariste, entre autres, pour Michel Pagliaro, Jean Leloup et Zachary Richard. Il deviendra également réalisateur de ses propres albums et ceux de certains autres artistes comme Roots and Blues (2000) de Nanette Workman.





Fan de musique, tous styles confondus, Hill a exploré des univers musicaux aussi diversifiés qu’un album avec Édith Butler et un concerto avec Kent Nagano. Un mélange d’influences poussant constamment l’auteur-compositeur-interprète de calibre international à se dépasser.