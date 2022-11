Le Junior A s’empare du premier rang

(Mathieu Breton)- Le Sauro Junior disputait deux parties lors de la dernière fin de semaine. Vendredi soir, à St-Georges, contre une équipe encore invaincue, Alassan Breton a marqué son premier but de la saison, en supériorité numérique avec un tir du poignet, pour égaler la marque 1-1 en première période. En deuxième, Jasmin Breton a été le seul à noircir la feuille de pointage, inscrivant son 4e en six matchs. Lors du dernier 20, l’équipe beauceronne place le score à 2 partout, mais guère plus de 5 minutes plus tard, Anthonin Picard inscrivait le but gagnant, battant ainsi le gardien adverse d’une belle manœuvre. Par la suite, le gardien Mathis Blanchette, à sa première victoire dans l’uniforme du Sauro, et ses coéquipiers ont arrêté la grosse machine offensive du Beauce-Mitsubishi. Marque finale, 5-2 Lac-Mégantic, avec deux buts marqués dans un filet désert.





Le lendemain, 29 octobre, la troupe juniore se rendait à « l’igloo » de St-Victor de Beauce. Charles Bussière a inscrit les deux premiers buts de la rencontre. Un manque d’opportunisme, la fatigue et le froid, ont commencé à rattraper la troupe méganticoise, laissant l’adversaire marquer leur premier but en fin de 2e période. En 3e, Étienne Isabel a profité d’un revirement défensif de St-Victor pour redonner une avance de 2 buts aux siens. Un but qui a eu pour effet de fouetter la troupe locale, qui a marqué deux buts coups sur coups pour mettre le match à égalité. La période de prolongation n’a pas suffi pour faire un gagnant, et c’est le défenseur Alassan Breton qui a déjoué le gardien adverse en fusillade.





Une récolte de 6 points sur 6, qui donne le premier rang provisoire à la troupe méganticoise. Cette semaine, ce 4 novembre, le junior se rend à La Guadeloupe pour y affronter le Métal Labonté. Samedi, le 5 novembre à 20h, au CSM, le Sauro reçoit la visite de la troupe du Beauce Mitsubishi de Saint-Georges. Un match à ne pas manquer!