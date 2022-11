Démission de M. Chayer: une excellente nouvelle

Je ne vous cacherai pas que malgré la surprise de l’annonce de la démission de M. Luc-Alexandre Chayer, Directeur, Projets majeurs d’infrastructure de transport chez Transport Canada, je considère que c’est une excellente nouvelle. Je me permets de croire que M. Chayer a préféré se retirer du projet, suite à l’analyse des résultats de l’étude hydrologique qu’il jugeait inquiétants pour la contamination de la nappe phréatique. M. Chayer, malgré nos divergences d’opinions, j’ai toujours eu confiance et espéré qu’un jour, l’inquiétude qui habite depuis déjà longtemps un groupe d’expropriées et de victimes collatérales soit peut-être enfin reconnu. Espérons que votre successeur, s’il y en a un, saura pleinement réaliser les dangers de ce projet hasardeux. 200 mesures d’atténuations à mettre en place pour protéger l’eau et les milieux humides sur un parcourt de 12km, c’est un peu beaucoup.

Après un sondage qui révèle que 70,5% de la population de Lac-Mégantic est contre le tracé proposé, Mme Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, disait encore en entrevue la semaine dernière à Ici l’Estrie au 107,7 que la population de Lac-Mégantic VOULAIT cette voie de contournement alors qu’avec seulement 29,5% des personnes s’étant prononcées en faveur de celle-ci, cela ne représente même pas le tiers de la population qui appui le projet. Après avoir pris connaissance du dernier rapport hydrologique qui demande 200 mesures d’atténuations seulement pour les risques relatifs à l’eau, j’ose espérer que les autorités et les militants en faveur de cette voie de contournement prendront conscience des réels dangers irréversibles qui nous guette.





C’est comme un médecin qui néglige de traiter une plaie à une jambe et qui dit: c’est pas grave si ça tourne mal, il y a des jambes artificielles au pire! Pas logique, n’est-ce pas?





Je viens de lire l’article de Joël-Denis Bellavance dans La Presse (1er novembre ) qui mentionne que madame la mairesse de Lac-Mégantic se dit scandalisée de voir que le gouvernement commence à louvoyer sur le tracé de la voie de contournement ferroviaire. Comment peut-on être scandalisé de ceci et, par contre, sans aucun questionnement concernant la nappe phréatique mise en danger, après avoir pris connaissance des résultats des rapports hydrologiques, démontrant la véracité du danger? Elle dit qu’elle ne veut plus que le meurtrier circule au centre-ville. J’ai une question pour elle, et ce n’est pas que je néglige l’aspect de la tragédie, j’y ai perdu moi-même mon petit-fils, mais une erreur ne se corrige pas par une autre erreur. Trouverez-vous moins meurtrière la contamination de l’eau potable qui fera aussi avec le temps plusieurs victimes, au point de vue santé, etc.?





Il est temps, Mme Morin, que vous mettiez un peu d’eau dans votre vin. N’oubliez pas que 29% seulement de vos citoyens vous appuient. Dans ce même article, Mme Morin mentionne : «Il y a encore des gens qui attendent encore avec impatience le jour où le meurtrier ne passera plus à deux pas de leur maison. Ça, il y en a qui l’oublient.» Mais où passera-t-il? Sur les terres d’une personne qui, à lui seul, a perdu quatre personnes chères, sur la terre d’une autre qui a perdu son petit-fils et dont les parents demeurent à proximité du tracé proposé. Pourquoi, ça vous l’oubliez?