Conflit du Maxi: lettre ouverte aux deux parties

Le conflit du Maxi perdure depuis la fin du mois de juillet 2022 et les répercussions sont nombreuses. Nous sommes conscients qu’il y a un impact direct entre les gestionnaires et les employés de la succursale; cependant, les répercussions ne se limitent pas qu’à ce niveau.

Depuis plusieurs semaines, les impacts dans notre communauté ne cessent d’augmenter et cela préoccupe grandement la Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic, ses membres et tous les acteurs du milieu.





Tout d’abord, les impacts communautaires et sociaux sont évidents et préoccupants. Cette fermeture ajoute une pression financière sur plusieurs familles à faible revenu qui ont déjà des difficultés avec l’inflation et l’incertitude que nous connaissons actuellement. L’éloignement et le vieillissement de notre population requièrent également une attention particulière. Notre région a un besoin criant pour une épicerie supplémentaire afin de répondre adéquatement aux besoins et à la demande de produits accessibles et abordables.





Sur le plan économique, les commerces et services situés à proximité du Maxi, et même ceux ayant pignon sur rue ailleurs dans la ville, remarquent une baisse importante d’achalandage dans leur entreprise, et ce, depuis la fermeture du Maxi. Auparavant, les clients provenant de toute la MRC profitaient de leur visite à l’épicerie pour faire d’autres achats et commissions en ville en même temps. Ce changement dans les habitudes des consommateurs qui choisissent d’aller à l’extérieur est marquant depuis la fin juillet.





Avec le temps des fêtes qui approche à grand pas, nous sommes inquiets des nombreuses fuites commerciales actuelles et des impacts irréversibles que les entreprises à proximité du Maxi pourraient subir si le conflit perdure jusque-là.





Il n’est pas dans nos intentions de s’incruster dans le processus de négociations entre les parties patronale et syndicale. Cependant, nous tenons à sortir publiquement aujourd’hui, ensemble et d’une même voix, afin d’indiquer clairement que cette situation qui perdure, impacte significativement notre communauté.





C’est pourquoi la Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic ainsi que tous les cosignataires de cette lettre ouverte, réclament aux deux parties impliquées dans ce conflit, de poursuivre les négociations afin de résoudre le tout le plus rapidement possible. Il en est de la santé économique et sociale de notre ville et de notre région.





Jean-Sébastien Roy Directeur général Chambre de commerce et d’industrie région de Mégantic Cosignataires: Caroline Vallée, présidente de la Chambre, Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, Simon Couët, président de la Société de développement économique du Granit. Famille Grandisson, propriétaire du Canadian Tire Lac-Mégantic; Marc Goulet, propriétaire du Carrefour Lac Mégantic.