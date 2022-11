Le conflit chez Maxi sâ€™invite en Chambre

Le conflit chez Maxi s’est invité à la Chambre des communes, le 31 octobre, par le biais d’une déclaration lue par le député de Mégantic-L’Érable Luc Berthold devant ses collègues.

«L’épicerie coûte plus cher et les files s’allongent le jour de la sortie des circulaires. Quand le Maxi de Lac-Mégantic est en grève depuis plus de trois mois et que les employés ne demandent qu’un traitement équitable de la part de Loblaw par rapport aux autres magasins semblables ailleurs au pays, on rend la vie encore plus difficile aux citoyens et misérable pour les travailleurs et travailleuses. C’est assez, Loblaw doit régler au plus vite le conflit!»





Interpellant directement le premier ministre Justin Trudeau, le député et leader adjoint de l’Opposition officielle en a profité pour critiquer le gouvernement libéral pour sa gestion de la situation économique. «Que l’on soit dans les régions de Thetford Mines, du Granit ou de l’Érable, la hausse du coût de la vie nous rend à tous la vie plus difficile» Il a tenu à rappeler que le premier ministre libéral avait affirmé que les taux d’intérêts resteraient bas pour des décennies. «Il a emprunté à lui seul plus que tous les premiers ministres précédents réunis», a-t-il illustré.





«Le premier ministre s’est donc trouvé un endosseur, trop heureux de mettre son nom sur la carte de crédit : le chef du NPD. Et c’est ainsi que le Canada s’est retrouvé avec deux cigales chantant allègrement alors que l’hiver est à nos portes et que la taxe sur le carbone va venir gruger les économies des Canadiens qui, eux, veulent se nourrir, se chauffer et continuer de travailler!», a conclu Luc Berthold.