Conflit chez Maxi: le syndicat attend une réponse de Loblaw - Claudia Collard : Actualités Économie

Le marché d’alimentation Maxi de Lac-Mégantic est fermé depuis quatre mois.

La réouverture du Maxi de Lac-Mégantic est-elle possible d’ici les Fêtes? Une rencontre entre représentants de la partie syndicale et de la partie patronale s’est déroulée le 16 novembre dernier. «Une contre-offre a été déposée à l’employeur, en présence de la conciliatrice, et on attend toujours sa réponse. Ça ne semble pas urgent de son côté. La population est tannée, les députés fédéral et provincial sont tannés, la mairesse est tannée… Me semble qu’il y aurait moyen de dire oui ou non», communique Bernard Cournoyer.

Le conseiller syndical pour la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) indique que certains aménagements salariaux ont été demandés le 16 novembre. «Si jamais Loblaw répond positivement à notre proposition cette semaine, deux jours plus tard on va en assemblée générale. Dans un tel cas, c’est possible que le Maxi rouvre avant les Fêtes. Mais l’employeur n’a pas l’air pressé», partageait-il le 22 novembre.





Quatre mois après le déclenchement de la grève, le moral est toujours bon sur la ligue de piquetage, confirme M. Cournoyer. «On a beaucoup d’appuis. Un monsieur nous a même remis un don de 205$ en argent».





Actuellement, la majorité des employés du marché d’alimentation de la rue Laval gagnent entre 14,48$ et 16,31$ de l’heure. «À partir du moment où on ne peut pas s’acheter une maison avec son salaire, ça veut dire que le salaire n’est pas bon», considère Bernard Cournoyer, ajoutant que les revendications vont au-delà de la question salariale. «C’est une question de principe et d’équité avec les employés des autres magasins Maxi.»