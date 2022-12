Bassin de rétention: travaux préparatoires - Claudia Collard : Actualités Environnement

Le bassin de rétention occupera une superficie d’environ 3600 mètres carrés.

Des travaux de déboisement et de tests de sol seront déployés à compter de ce jeudi 8 décembre en vue de l’aménagement d’un bassin de rétention dans le secteur Du Versant, entre la piste cyclable et la voie ferrée. Le chantier, qui se poursuivra au printemps, vise à contrer l’écoulement des eaux dans la baie des Sables.

La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, communique que le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement permettant le début des travaux a été accordé à la Ville le 9 novembre dernier. Les plans et devis de l’ouvrage ainsi que l’offre de la compagnie Lafontaine et Fils pour la réalisation des travaux ayant déjà été acceptés par voie de résolution, il ne manquait plus que cette étape pour débuter le chantier de quelque 800 000$.





En raison de la saison hivernale, seules les opérations de déboisement et de tests de sol peuvent être effectués pour l’instant. «Les tests seront acheminés en laboratoire afin de déterminer quel matériau devra être utilisé. Le contracteur pourra ensuite passer sa commande, ce qui permettra de ne pas perdre de temps au printemps», transmet Mme Morin.





Les travaux de dessouchage, creusage, structure et pose de la clôture débuteront au cours du printemps et devraient s’échelonner sur quelques semaines. Le bassin qui sera aménagé occupera une superficie d’environ 3600 mètres carrés.





Les citoyens demeurant à proximité du futur bassin de rétention ont déjà été informés des travaux qui se dérouleront dans les prochains jours. En plus des deux chemins d’accès, un corridor sera créé à l’extrémité de la rue Périnet pour la pose de tuyau, aménagement qui fait craindre aux résidents les impacts du vent. «On est à leur écoute et on va vérifier auprès de l’entrepreneur si une solution est possible», communique la mairesse de Lac-Mégantic. Elle rappelle qu’une bande d’arbres de huit mètres sera conservée entre la piste cyclable et le bassin afin de réduire les impacts visuels, décision de la Ville prise à la suite de critiques émises par des résidents du secteur Du Versant.





Durant les travaux préparatoires, la piste cyclable sera fermée pour permettre la circulation de la machinerie et pour assurer la sécurité des piétons.