Engouement pour l’actualité astronomique - Rémi Tremblay : Actualités

Nicolas Ploix devant un public attentif assemblé à la Médiathèque Nelly-Arcan, le 24 novembre dernier. (Photo Pierre Lebeau)

La présentation annuelle de l’ASTROLab du Mont-Mégantic, livrée par le communicateur scientifique Nicolas Ploix le 24 novembre dernier à la Médiathèque Nelly-Arcan, a porté essentiellement sur le télescope spatial James Webb et la contribution de l’équipe de l’astrophysicien René Doyon, directeur de l’Observatoire astronomique du Mont-Mégantic, à la conception de l’instrument le plus complexe et le plus puissant jamais construit.

Lancé en décembre 2021, le télescope James Webb, le fruit du génie scientifique de l’Agence spatiale canadienne, de la NASA et de l’Agence spatiale européenne, est aujourd’hui stationné à 1,5 million de kilomètres de la Terre. À travers de nombreuses conférences données tout l’été à des visiteurs et des étudiants, Nicolas Ploix a pu constater l’intérêt du public sur les découvertes réalisées grâce à cet instrument de conception unique. «Hubble a révolutionné nos connaissances en astronomie depuis 30 ans. Et maintenant James Webb. Et ce n’est pas qu’en région, c’est dans le Québec en entier que les gens suivent aujourd’hui l’actualité astronomique.» Un engouement, dit-il, qui va au-delà de la simple curiosité, puisque 5% du temps d’observation des données recueillies par le puissant télescope est utilisé par plusieurs chercheurs et étudiants en maîtrise et en doctorat canadiens et québécois.





«Le fait d’avoir un observatoire au Québec a permis de développer une expertise dans l’observation infrarouge avec des caméras d’observations dans ce domaine parmi les plus performantes au monde, puisque la chaleur étant une source de pollution lumineuse en observation infrarouge, les longs hivers froids du Québec ont pu permettre de développer cette spécialisation», reconnaît le communicateur.





«René Doyon, Christian Marois et David Lafrenière ont développé au milieu des années 2000 une technique d’observation qui a permis de faire la première image d’un système multiple d’exoplanètes», partage-t-il. «Et comme le télescope Webb observe dans l’infrarouge et étudie, entre autres, les exoplanètes, ces faits ont fortement pesé dans la balance concernant l’implication de ces scientifiques dans la conception et l’utilisation du télescope.





René Doyon, qui est aussi directeur de l’Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes à l’Université de Montréal, fait partie du groupe d’experts d’Amérique et d’Europe qui ont travaillé à la construction du télescope spatial. À titre de chercheur principal de l’équipe scientifique de l’Agence spatiale canadienne, lui et son équipe ont développé deux éléments importants du télescope, un détecteur de guidage de précision et un spectrographe pour étudier les exoplanètes et les galaxies lointaines.





À la fin de sa vie utile, dans vingt ans, estime Nicolas Ploix, difficile de prédire de quoi traitera l’actualité astronomique. Chose certaine à des années-lumière des premières questions que posaient les curieux aux premiers astronomes qui ont étudié le ciel devant la lentille de l’Observatoire astronomique du Mont-Mégantic, il y a 44 ans: «Avez-vous observé des soucoupes volantes?»