Noël chez les Deschamps… bien ficelé! - Rémi Tremblay : Culture Musique

Annie, Luna, Judi, Karine, Alba, Sarah-Émilie et la «fille de la régie», Camille, la fille d’Annie. C’est ça le plaisir partagé du Noël chez les Longchamps. (Photo Huguette Caza) (Photo Huguette Caza) (Photo Huguette Caza) (Photo Huguette Caza)

Coup de départ d’une longue tournée de 11 spectacles à travers le Québec qui doit mener la famille Deschamps jusqu’au Petit Champlain, à Québec, le 19 décembre, le concert Judi & filles a partagé l’esprit des Fêtes avec le public du Festival Saint-Zénon de Piopolis, le 3 décembre au soir. Judi Richards a livré avec ses deux générations de filles et petites-filles, un spectacle «cute» empreint d’émotions et de théâtralité.

Judi Richards, ses filles Annie, Karine et Sarah-Émilie, la petite Alba, 11 ans et sa petite sœur Luna ont déployé une belle énergie sur la scène de l’église, décorée sobrement. Presque toutes sont artistes, avec un talent hérité du père, l’humoriste Yvon Deschamps, omni présent dans le récit du spectacle, mais indéniablement de la mère qui garde le sens inné du rythme, du chant et de la mise en scène, des décennies après une carrière au sein du groupe Toulouse. Si bien que le concert de Noël à Piopolis, cette année, n’a pas déçu.





Le public a joué le jeu sur les cantiques plus traditionnels et plutôt bien accueilli le répertoire de compositions originales des membres de la famille Deschamps, écrites durant la pandémie, alors que la famille a trouvé son réconfort dans la préparation d’un album et d’un spectacle.





Bref, une fête familiale bien sentie qui rappelle les Noël d’antan, quand les familles nombreuses s’amusaient autour du sapin. Mais non, Yvon Deschamps n’était pas dans la salle, retenu chez lui par une vilaine grippe. Judi Richards n’était pas au meilleur de sa forme, elle aussi grippée, mais disposée malgré une voix enrouée à ne pas ternir la magie du spectacle. Le public a compris et n’a pas insisté davantage au moment du rappel. «J’ai pogné la grippe deux jours avant Piopolis. Et le lendemain (dimanche) il y a avait deux spectacles en matinée. Et là, je remonte la côte tranquillement», a partagé la chanteuse en début de semaine.





Le directeur artistique du Festival Saint-Zénon, Antoine Leclerc, a annoncé la venue d’Yves Lambert, de La Bottine souriante, pour le spectacle de décembre 2023.