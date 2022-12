Éducation à l’enfance: bourses pour une reconnaissance des acquis - Rémi Tremblay : Actualités Éducation

Partenaires de l’initiative, dans l’ordre habituel: Marie-Ève Labbé, directrice à la Direction des services de la formation continue (Cégep Beauce-Appalaches); Anaïs Vachon, conseillère pédagogique (Cégep), Dr Bernard Gélinas, membre du Carrefour industriel de Lac-Drolet et co-porte-parole du Défi 2025; Cyndia Lacasse, coordonnatrice (Cégep); Raymond Grégoire, directeur du bureau de circonscription et conseiller politique du député de Mégantic, François Jacques; Guilaine Beaudoin, conseillère en développement industriel (SDEG); Anny Larouche, directrice générale Caisse Desjardins de Lac-Mégantic – Le Granit; Mireille Chabot, directrice du CPE Sous les étoiles.

Le besoin pressant d’éducatrices à l’enfance diplômées dans les prochaines années amène les institutions et les entreprises à mettre la main à leur poche pour inciter les travailleuses dans les services de garde sur le territoire du Granit à compléter une démarche de reconnaissance des acquis et des compétences menant à l’obtention d’un diplôme. La formation est gratuite et, en fin de parcours, les candidates toucheront une bourse de 1000$.

Le Cégep Beauce-Appalaches, la Caisse Desjardins Lac-Mégantic – Le Granit, la Société de développement économique du Granit, le député de Mégantic François Jacques, le Carrefour industriel de Lac-Drolet et le CPE Sous les étoiles joignent leurs forces pour combler le manque de main-d’œuvre dans le milieu des services de garde.





«Nous souhaitons que par cet incitatif de 1 000$, le réseau des services de garde dans la région puisse faire le plein de candidats formés afin de répondre aux exigences gouvernementales en termes de ratio en plus de favoriser l’ouverture de nouveaux milieux de garde un peu partout sur le territoire», ont partagé les partenaires du projet, en présentation média, le 29 novembre.





Point de départ, devant les difficultés de recrutement de main-d’œuvre et dans l’objectif d’accueillir de nouvelles familles, le Carrefour industriel de Lac-Drolet a interpellé le Cégep Beauce-Appalaches. «Il n’y a pas de défis insurmontables dans notre région, mais que des opportunités de se serrer les coudes et de trouver des solutions qui sortent de l’ordinaire pour répondre à des besoins présents ou futurs», lance le Doc Bernard Gélinas, membre du Carrefour industriel et co-porte-parole du Défi 2025.





Dans son plan d’action, le comité garderie avait identifié la formation de personnel qualifié comme prioritaire. «Si on attire des travailleurs, des gens ici, ça prend des logements et des garderies», insiste Dr Gélinas. Pas de problème, on embarque, ont aussitôt répondu les partenaires du milieu de l’éducation, ceux du milieu économique et les centres de la petite enfance.





Le programme de bourses a été rapidement mis sur pied et la Caisse Desjardins Lac-Mégantic - Le Granit a répondu à l’appel en fournissant une somme de 5000$, égalée par le bureau du député François Jacques. D’autres partenaires ont comblé la différence, dont 2000$ du Carrefour industriel de Lac-Drolet.





Ainsi, une personne avec de l’expérience dans le domaine de l’éducation à l’enfance et qui a développé ses compétences dans un contexte professionnel ou scolaire peut dès maintenant contacter le Cégep Beauce-Appalaches afin d’entamer une démarche de reconnaissance des acquis, si la personne réside ou travaille dans la MRC du Granit. «La démarche se déroule au rythme du candidat et de façon personnalisée pour mener à l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC) ou d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en éducation à l’enfance», précisent Marie-Ève Labbé, directrice des services de la formation continue et Anaïs Vachon, conseillère pédagogique au Cégep Beauce-Appalaches.





La directrice générale du CPE Sous les étoiles, Mireille Chabot, ne demandait pas mieux comme programme incitatif, elle qui travaille sur l’ouverture, d’ici un an et demi, d’un centre de la petite enfance de 28 places, dont 10 bébés, à Saint-Sébastien. «On va avoir besoin de six éducatrices formées», avance-t-elle. Une vingtaine au total d’ici cinq ans, en tenant compte des besoins en personnel de l’ensemble des milieux de garde sur le territoire du Granit.





Le CPE Sous les étoiles gère actuellement 180 places pour 0-5 ans au volet «installation» dans les quatre CPE, deux à Lac-Mégantic, un à Lac-Drolet et un autre à Saint-Romain, ainsi que 381 places réparties dans le réseau des services de garde en milieu familial.