Suite à l’opinion « Dans les règles de l’art» écrite par M. Bernard Boulet, parue dans le journal l’Echo de Frontenac le 18 novembre, j’aimerais remettre les pendules à l’heure. Comme je peux le constater, vous êtes venu à quelques réunions avec Transports Canada et vous avez retenu que les propriétaires de terres et de terrains seraient généreusement récompensés. Eh bien, NON, ils l’ont oublié! Ils nous donnent des « peanuts en écale» et lorsque les écales sont cassées, elles sont vides, même pas de «peanut» à l’intérieur.

Et puis, ce n’est pas parce qu’ils ne nous l’ont pas dit, répéter et répéter : « GÉNÉREUSEMENT RÉCOMPENSÉS, GÉNÉREUSEMENT RÉCOMPENSÉS ». C’était encore des menteries. Que des mensonges depuis le début…





Le train ne peut pas sortir de la ville car les usines en ont besoin; ça fait partie du patrimoine local; pas de train, pas de ville!





Pourquoi permettre aux trains qui ont tué 47 personnes et plus de passer à toute vitesse dans notre ville? Pour ensuite mettre plusieurs puits en péril, contaminer la rivière Chaudière ainsi que le fleuve Saint-Laurent. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable, il y a assez de la mairesse Julie Morin pour le faire.





J’invite M. Bernard Boulet à venir voir les dommages que les forages et les dynamitages nous ont causés comme inconvénients; cela pourra peut-être vous ouvrir les yeux sur la réalité d’aujourd’hui.









Nous allons défendre notre cause jusqu’au bout car ce projet est non sécuritaire, polluant et destructeur. De plus, il n’apporte rien de bon pour la population.





Les gens traumatisés sont partis; à vous de voir et ce n’est sûrement pas de chez vous que vous l’entendrez ou le verrez le gros «méchant» train de plus en plus long, de plus en plus pesant et de plus en plus rapide.





V euillez SVP nous appeler avant de venir nous rendre visite pour constater les dommages. Merci.