Un week-end actif pour Nez rouge - : Actualités Société

Groupe des Mousquetaires volleyball, de gauche à droite: première rangée: Guillaume Hallée, Jean-Jacques Davaud, Renelle Létourneau, Julie Poirier, Martine Pelletier, Sylvie Normand, Gaya Chetier, André Gagnon, et Cyndia Lacasse. Deuxième rangée: Dave Lacroix, Michel Therrien, Sylvain Robert, Stéphane Routhier et Aurèle Dulac. Absents: Francis Dupuis, Tommy Morin, Valérie Fortier, Éric Bilodeau et Gregory Ausberger partis pour un raccompagnement. Vous pouvez, dès maintenant, vous inscrire pour la soirée du 31 décembre, qui s’avère habituellement la plus affairée de la campagne de raccompagnement. Groupe de Béliers Montignac, de gauche à droite: Marc-Olivier Gagnon, Luc Vallerand, François Galiay,

Les bénévoles de l’Opération Nez rouge Mégantic assuraient le raccompagnement lors des soirées des 9 et 10 décembre et ont conduit à bon port les 59 demandeurs qui ont fait appel à ce service sécuritaire et gratuit pour tous. Ceux-ci ont remis 1 736$ en dons, une hausse de 132$ comparativement aux soirées similaires de 2019.

Les bénévoles de ces deux soirées étaient des Mousquetaires volleyball et des Béliers de la Polyvalente Montignac. Annuellement, les organismes participants aux soirées de raccompagnement reçoivent des contributions du Club Lions de Lac-Mégantic, l’organisme parrain, chargé de redistribuer les surplus de l’activité.





Après quatre soirées de raccompagnement, des 2, 3, 9 et 10 décembre, 80 déplacements ou retour à la résidence ont été effectués, que ce soit sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ou sur l’étendue de la MRC du Granit.





Les responsables rappellent que le nombre de conduites sécuritaires par les bénévoles et les dons, ne sont pas des objectifs en soi, mais simplement que les propriétaires des véhicules sont fort probablement de plus en plus sensibilisés aux dangers et aux conséquences de la conduite en capacités affaiblies.





L’Opération Nez rouge n’est pas que de la conduite préventive, mais aussi des activités de prévention, d’éducation sur les effets et les conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies. Pour la 3e fin de semaine des 16 et 17 décembre, le service sera offert à nouveau de 21h à 03h du matin au 819 583-1426.