Deux personnes de coeur

Dans l’espace de quelques jours, la communauté de Lac-Mégantic a perdu deux personnes dont les gestes de coeur ont touché plusieurs personnes au fil du temps. M. Yvon Fontaine et M. Germain Lessard sont partis tous deux rapidement. Ma perception de ces deux hommes a été teinté de relations amicales, d’entraide et d’humour.

J’ai pu observer, chez Yvon, une personnalité accueillante, travaillante et positive. Il était toujours prêt à aider, sur demande, pour des travaux plus difficiles pour la moyenne des gens. Nous avons ainsi eu la chance d’avoir l’aide d’Yvon lors de rénovations à la maison.





Ce fût une expérience enrichissante car il a su nous faire participer afin que l’on apprenne à son contact. Il avait des idées d’optimisation des matériaux; Il ne gaspillait pas et avait un respect de ce qui était déjà en place sans changer l’ambiance de la pièce. Depuis, notre environnement est plus chaleureux, accueillant et au goût du jour. Yvon était toujours souriant, aidant et même réceptif aux confidences lors de nos interactions. Il était résilient et avait un vécu truffé d’expériences variées. Travailleur acharné, père, frère, ami et bénévole à ses heures. Yvon, dont la retraite fût courte mais remplie, fût utile, admiré et aimé des gens de notre communauté. Yvon était un homme de projets parti subitement. Il laissera dans nos mémoires des souvenirs de son humour et des idées de projets pour lesquels il nous manquera.





Pour sa part, M. Lessard a été un entrepreneur de son temps. Il a su faire naître, avec sa femme, une entreprise qui aujourd’hui fait fleurir des talents variés. Sa famille est unie autant en entreprise que dans la vie. J’ai déjà partagé des moments avec Germain dans son atelier où il menait à bien ses projets inventifs fait de bois. Une discussion dans cet environnement m’a marquée. M. Lessard a su écouter mes confidences et me transmettre un document qu’il avait gardé dans sa shop. Cette aide, je l’ai appréciée dans des démarches pour gérer une anxiété envahissante. Cet homme à la personnalité optimiste, accueillante et aidante, avait un regard charmant sur la vie. Mon dernier échange est gravé dans ma mémoire. Je lui ai partagé que notre amitié envers sa fille, Marie-Claude, était basée sur l’échange, la valorisation et l’entraide. Il a eu un soupir et m’a partagé les valeurs profondes qu’il partageait avec elle. Il a mis en relief l’importance des arts, de la culture et du milieu caritatif. Enfin, l’importance de l’entraide, du respect de la nature et les bénéfices de la zoothérapie qu’il a vécus auprès d’une certaine Louna… M. Lessard est finalement parti en paix auprès de ceux qu’il l’aime.





Enfin, ce sont des êtres qui m’ont apporté une vision plus positive et une approche de la vie plus douce. Je souhaite donc aux familles, des moments d’échanges, de témoignages et de bienveillance. Ces deux hommes laisseront donc leur marque comme de nouvelles étoiles dans le ciel de Mégantic. Ils furent deux personnes significatives dans leur milieu. Des personnes de coeur qui ont participé à ce que devient aujourd’hui Lac-Mégantic.





Mariève Prince

Lac-Mégantic