Gagnants du concours Noël en dessin - : Actualités Société

Claudie Théberge, enseignante arts plastiques, Kerissa Harton, 6e année, grande gagnante du prix participation (50$ en carte-cadeau LM) et Renelle Roy, enseignante de Kerissa.

Les écoles primaires du secteur Lac-Mégantic, du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, sont demeurées fidèles au concours Noël en dessin de l’Écho de Frontenac. Encore cette année, les élèves ont été nombreux à y participer.Voici la liste des gagnants des prix création dans chacune des écoles:

À l’école de Saint-Romain, Luka Bédard (1re) et Érika Goyette (6e). À l’école Notre-Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, Anaeve Godbout (6e) et Olivia Nadeau (1re). À l’école de la Source de Nantes, Emy Mercier (5e) et Sam Keaslin (2e).





À l’école de la Rose-des-Vents de Stornoway, Évy Dumais (1re) et Marie-Giselle Philippon (4e). À l’école des Sommets de Saint-Sébastien, Béatrice Fillion (5e) et Mélina Roy (6e).





À l’école de la Voie Lactée de Notre-Dame-des- Bois, Krystel Plourde (3e) et Samuel Pépin (5e-6e). À l’école de Sainte-Cécile, Ayden Auger (3e) et Éthan Isabelle (2e ).





Du côté de l’école des Monts-Blancs de Woburn, Perlie Laganière (3e) et Elliot Isabel (maternelle). À l’école de la Feuille d’Or de Lambton, Mylee-Ana Lemay (6e) et Romane Fillion (maternelle 4 ans). Les gagnants à l’école Sacré-Coeur, Ludovick Grenier (maternelle) et Jazlyne Rioux (6e).





À l’école d’Audet, Maéva Langlois (6e) et Caleb Bellegarde (4e). Enfin, à l’école des Monts-et-Lacs de Lac-Drolet, Benjamin Audet (maternelle) et Noah Roy (4e). Les dessins primés ont été publié dans notre édition des voeux des fêtes du 9 décembre. Les 24 gagnants du prix création ont reçu un ensemble de crayons et un grand prix a été tiré au sort parmi tous les participants. La gagnante est Kerissa Harton, une élève de la classe de 6e année de l’école Monts-et-Lacs de Lac-Drolet, qui a remporté une carte-cadeau LM d’une valeur de 50$.