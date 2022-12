Pas de sécurité avec la voie proposée

Il y a beaucoup de questions que je me pose au sujet de la voie de contournement ferroviaire. On entend beaucoup de gens en défaveur du tracé actuel, très peu en faveur. Alors, je me pose la question à qui cela profite? À qui cela rapporte?

Je ne peux croire que la mairesse de Lac-Mégantic est la seule personne qui tient mordicus à ce projet. Est-elle influencée par de gros propriétaires d’usine, par de gros projets comme Imax? Je ne peux croire que tous les conseillers ont la même opinion pour ce dossier. Ont-ils les mains attachées comme des maires de la M.R.C. nous ont dit au début du projet.





Est-ce que son souci est de protéger des promesses qu’elle a faites pour accéder au pouvoir, ou le souci de sa population est importante pour elle? Je me permets d’en douter, un sondage à 77% contre le tracé actuel me permet de croire que le bien-être des siens n’est pas sa priorité.





Les rapports de Transports Canada, du CPR et les hydrogéologues ne sont pas vraiment rassurants, voire même très inquiétants.





Les sommités s’entendent pour dire certaines choses importantes: on ne sait pas ce qui va se passer, ni combien ça va coûter et quel dommage on peut causer. Mais on peut vous dire qu’il y aura un grand nombre de personnes qui seront affectées. Ceux qui seront affectées auront juste à se démerder avec leurs problèmes.





L’accident de 2013 m’a vraiment touché par la mort catastrophique de 47 personnes; personne n’a été indifférent à ce malheur. Ensuite il y a eu la destruction de la moitié de la ville causée par cet accident; l’autre moitié non contaminé détruite par nos brillants décideurs! Alors, je ne veux pas d’une autre catastrophe surtout qu’elle peut être évitée (tracé actuel). Ce serait bénéfique pour tous. Au moment où se déroule le Cop 15, on prêche la protection des espèces, protection de l’environnement, protection des milieux humides, protection du territoire, protection de la planète, etc…





Alors ceux qui nous gouvernent, nos décideurs, il est grand temps de se réveiller. Il faut que les bottines suivent les babines un moment donné. Sinon on vient de me dire: «faites ce que l’on vous dit et non ce que l’on fait.»





On met à l’amende ceux qui veulent sortir une roche d’un lac sans permis, on arrête des projets pour un nid d’aigle; on fait des traverses pour grenouilles, etc… Je me demande où l’humanité s’en va, ne valons-nous pas autant qu’eux?





Si nos lieux humides sont importants, et je le crois profondément, pourquoi détruire les 66 hectares (163 acres) pour cette simple voie de contournement? C’est 22 fois plus de destructions que les 15 dernières années dans la M.R.C. du Granit. La grandeur de 110 terrains de football, ce n’est pas rien.





L’eau source de vie, il ne faut pas minimiser son importance. Mon puit ainsi que les puits de notre secteur et tous les autres puits qui sont à proximité peuvent être contaminés ou asséchés. L’eau des municipalités de Frontenac et Lac-Mégantic peut aussi être contaminée; car Lac-Mégantic prend son eau dans Frontenac.





La nappe phréatique, notre source d’eau potable sera contaminée pour combien de temps? Durant les trois ans prévus pour les travaux? Trois ans après les travaux? Personne ne peut dire, alors c’est le moment de se réveiller.





Dire non au tracé actuel c’est de démontrer une certaine lucidité, une certaine sagesse, car on ne détruit pas ce que la nature nous donne pour notre bien-être. Détruisons sans compter la nature et la nature reprendra ses droits.





M. François Charbonneau ingénieur, je ne mets pas en doute vos compétences; la seule chose qui semble vous préoccuper c’est la 2e pente la plus abrupte au Canada, vous n’êtes pas sans savoir qu’elle ne sera diminuée que de 0,2%.





Avez-vous étudié les autres propositions qui seraient peut-être plus valables et qui dérangeraient moins de monde, et on sauverait la nature et beaucoup de problèmes.





Sûrement que vous n’êtes pas au courant des autres tracés. La transparence au niveau de la ville est très opaque.





Ce qui m’amène après réflexion à m’opposer catégoriquement au tracé actuel. Trop d’imprévus, trop de destructions, trop de personnes seront brimées psychologiquement.





Personne à date nous a donné de vraies réponses, personne nous a sécurisé. Assez c’est assez, il faut se réveiller maintenant car demain sera trop tard.





À ceux qui sont favorables à une voie de contournement: avez-vous étudié les autres tracés ou celui qui nous est imposé fait votre affaire? Une réflexion s’impose et une décision est plus facile quand on a des choix.





Non à ce tracé.