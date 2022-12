Rencontre avec trois regards photographiques - Claudia Collard : Culture Arts visuels

Les photographes Robert Davidson, Jean-Marc Bilodeau et François Demers lors du vernissage de l’exposition Trois regards, le 11 décembre dernier.

Trois regards. C’est ce que proposent les photographes François Demers, Jean-Marc Bilodeau et Robert Davidson à travers leurs œuvres exposées à la Galerie Métissage jusqu’au 5 février. Chacun à leur façon, ils jettent un œil sensible sur la nature, favorisant la contemplation et suscitant la réflexion.

Un sentiment de paix se dégage des photos de François Demers, où les herbes traversées par l’automne et enneigées par l’hiver forment un point de concentration propice à la méditation. Dans chaque tableau, l’essence des éléments est ingénieusement mise de l’avant.





De son côté, Jean-Marc Bilodeau offre au regard des photographies revêtant différentes atmosphères, tantôt transmises par la brume, tantôt par les nuages, tantôt par un lac calme… Sa vision intime qui se décline en noir et blanc, fait redécouvrir la beauté des paysages d’ici.





Pour sa part, Robert Davidson repousse les limites de l’exploration avec ses photos retravaillées numériquement, où les arbres deviennent énergie et mouvement. Le vent et les variations de lumières y sont perceptibles telle une pellicule de film.





Créée sur mesure et enveloppant d’envoûtante façon l’exposition, la pièce Trois regards, une trame sonore signée Marie Davidson, la fille de Robert. Chanteuse, compositrice et DJ, elle a remporté un Félix en 2020 en plus de faire voyager sa musique partout dans le monde.





En plus des œuvres en montre, celles d’une douzaine de membres du Club Photo région de Mégantic, projetées en continu sur un écran numérique. Des photographies tous azimuts, véritable ode à la diversité artistique.





La directrice et propriétaire de la Galerie Métissage, Jo Cooper, avoue vivre un épatement constant à l’endroit des innombrables variations empruntées par les artistes. «Je me trouve choyée d’être entourée d’autant de beauté. Devant une scène, il n’y a pas deux artistes qui font la même chose. Qu’est-ce qui se passe à l’intérieur pour que ça sorte d’une telle façon? C’est la nature, l’inspiration qui passe à travers soi. C’est la magie de la création.»





Située au 6361, rue Salaberry à Lac-Mégantic, la Galerie Métissage est ouverte du mercredi au dimanche, de 10h à 17h.