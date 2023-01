L’Office des transports du Canada en attente de documents

Dans une décision rendue le 13 décembre dernier, l’Office des transports du Canada exige que la filiale du Canadien Pacifique, Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec Inc. (CMQ), dépose les versions finales du rapport de la consultation publique de Transports Canada, effectuée du 10 juin à la fin novembre 2022, et le tableau des engagements que TC a tenus envers la population concernée, pour que la demande de construire une voie de contournement ferroviaire du centre-ville de Lac-Mégantic soit complète.

Les éléments encore en suspens, l’intérêt des localités et l’évaluation des effets environnementaux. «CMQ a déposé une étude hydrogéologique finale le 10 juin 2022. Cette étude indique que la ligne de chemin de fer proposée risque d’entraîner des effets environnementaux sur la quantité et la qualité de l’eau dans les puits d’eau potable et sur les terres humides, en plus de pouvoir occasionner la compaction du sol. (…) L’Office est d’avis que l’évaluation des effets environnementaux n’évaluent pas correctement toutes les répercussions possibles sur l’environnement et que les mesures d’atténuation de la ligne de chemin de fer proposée et/ou les engagement doivent être revus.»





L’Office demande à la CMQ de déposer une évaluation des effets environnementaux à jour qui traite de manière adéquate les effets environnementaux négatifs importants que la ligne de chemin de fer proposée risque d’entraîner, «y compris toutes les dernières études et tous les derniers engagements qui ont été préparés pour traiter des préoccupations soulevées par le public, ainsi que tout renseignement concernant les questions en suspens qui ont été préparés pour traiter des préoccupations soulevées par le public, ainsi que tout renseignement concernant les questions en suspens qui nécessitent une étude plus approfondie. Cette mise à jour doit suivre la même méthode qui a été suivie dans l’évaluation des effets environnementaux, y compris les quatre critères des effets: l’importance, la réversibilité, l’étendue géographique et la durée.»





«Dans ce contexte pour 2023, est-ce que de nouveaux délais ou changements de tracés sont à prévoir dans ce projet qui s’éternise et qui divise toujours les communautés affectées 10 ans plus tard! Est-ce que 2023 sera une bonne année ou non pour les citoyens de la région de Lac-Mégantic?», commente Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic.





Dans son message de fin d’année 2022, Yolande Boulanger de la Coalition des Victimes Collatérales est toujours catégorique: «Il n’y a pas d’acceptabilité sociale. Nous sommes très heureux que Frontenac procèdera à un référendum le 19 février prochain car ceci confirmera sans aucun doute la rigueur de nos trois sondages téléphoniques.»





La Coalition des Victimes Collatérales regroupe des citoyens opposés au tracé projeté de la voie de contournement ferroviaire. «Notre mission est de mettre fin au tracé de la voie de contournement proposé compte tenu du manque d’acceptabilité sociale, du manque de rigueur et des risques pour tous les citoyens», explique Yolande Boulanger.