Moins de raccompagnements pour Nez rouge - : Actualités Société

Photo du groupe de bénévoles des Athlétiques, lors de la soirée du 23 déembre. En première rangée, Marie Doyon, Nathalie Lussier, Audrey Gagné et Anne-Marie Grégoire. Deuxième rangée, Mélanie Lachance, Érick Gagné et Marie-Josée Therrien. Troisième rangée: Luc Drouin, Gordon Beaudoin et Jérémy Fortier. Quatrième rangée, Ivan Custeau, Michel Turgeon et Tony Lebel. (Photo Mélanie Bédard, responsable de la soirée) Bénévoles du public du 31 décembre. Première rangée, Brigitte Jacques, Serge Boislard, Isabelle Lapierre, Pierrette Fortin. Marie-Claude Maillet, la présidente d’honneur, Yannick Baillargeon, Ovila Desloges et Denis Therrien. Deuxième rangée, Julia Bell,

Le service de raccompagnement de l’Opération Nez rouge Mégantic 2022 s’est terminé le samedi 31 décembre avec 20 assistances de déplacement, pour un cumulatif de 158 propriétaires de véhicules conduits à bon port par les bénévoles. Pour les huit soirées de raccompagnement au calendrier de Nez rouge, le nombre de transports a été moindre de 99 comparativement aux 257 de 2019, en neuf soirées.

La soirée de raccompagnement de Nez rouge Mégantic du vendredi 23 décembre s’annonçait hasardeuse avec les écarts de température annoncés. Malgré les prévisions, les conditions routières sont demeurées favorables et les bénévoles du Baseball des Athlétiques attendaient les appels à la centrale. En tout, 10 raccompagnements ont été effectués entre 21h et 02h25 entre Lac-Mégantic et les municipalités limitrophes.





«Cette diminution engendrée par le fait d’une soirée en moins et le contexte post-pandémique s’est également répercutée à l’ensemble du Québec. Cette réalité nous permet de supposer que les gens prévoient davantage leur déplacement et que les activités de festivités et de rassemblements du 31 décembre étaient inférieures aux années antérieures», a indiqué le responsable des communications, Jean Girard.





Par contre, la générosité des clients était au rendez-vous. La moyenne des dons a légèrement augmenté, passant de 27,85$ à 29,75$, pour un total en 2022 de 4 701$. En 2019, les demandeurs avaient remis 7 157$ pour ce service de conduite sécuritaire.





Les 123 bénévoles de neuf différents organismes, d’une entreprise et du public ont formé 35 équipes de raccompagnement, provenant des Chevaliers de Colomb, du club de patinage Les Lames Argentées, des Mousquetaires volleyball, des Béliers football de la Polyvalente Montignac, du club de hockey junior le Sauro, de l’Association du hockey mineur de Lac-Mégantic, de la patrouille de ski du Mont Button, du baseball des Athlétiques, de Métal Laroche et du Club Lions de Lac-Mégantic.





L’Opération Nez rouge Mégantic est devenue au fil de ces 27 années, un service régional d’éducation, de prévention et de raccompagnement pendant la période des Fêtes, prévenant la conduite avec les capacités affaiblies et d’aide pour les déplacements sécuritaires, desservant la région de Lac-Mégantic et l’ensemble des municipalités de la MRC du Granit.





Les statistiques pour les territoires desservis sont similaires à quelques pourcentages près. Le secteur de la Ville de Lac-Mégantic représente 22,5% des demandes, comparativement à 19,4% en 2019. De la ville centre vers les autres municipalités de la MRC, le pourcentage diminue légèrement de 44,5% à 44,3% et passe de 18,3% à 14,5% pour les demandes des autres municipalités vers la ville centre. Pour les autres municipalités de la MRC du Granit, les demandes internes sont passées de 17,75% à 18,7%