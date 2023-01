QW4RTZ présente A Cappella Héros - : Culture Musique

Le groupe QW4RTZ sera en spectacle le 19 janvier à la Salle Montignac.

Après plus de dix années d'existence et quatre tournées à travers le Canada, QW4RTZ se pose la question: et si la vie nous avait fait prendre d'autres tournants? Question devenue bougie d’allumage d’une perte de contrôle ludique où des univers parallèles s’entrechoquent, donnant naissance au spectacle A Cappela Héros, qui sera présenté le jeudi 19 janvier, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Du country au métal, du classique à l'électro, passant par le répertoire pop bien connu d'hier à aujourd’hui, QW4RTZ présentera un feu roulant de sketchs, cascades vocales et numéros originaux mis en scène par Serge Postigo.





Groupe de musique pop a cappella formé en mars 2010 à Trois-Rivières, au Québec, le quatuor vocal QW4RTZ est composé de Louis Alexandre Beauchemin (ténor et beatboxer), Philippe Courchesne Leboeuf (baryton), François «Fa2» Dubé (basse) et François Pothier Bouchard (ténor).





Plongeant dans un univers ludique où tout est permis, les quatre chanteurs atteignent des sommets de virtuosité et d’ingéniosité dans A Cappela Héros. On nous promet une utilisation des voix humaines comme jamais auparavant, des éclairages rehaussés, une mise en scène des plus originales et un véritable spectacle d’a capella sur les stéroïdes, pour reprendre leurs mots.





Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne via lacmegantic.tuxedobillet.com ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.