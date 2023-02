Retour du bingo... cette fois à la télé - Rémi Tremblay : Actualités Société

Le président de la Fondation La Maison 5e Saison, Jean-Pierre Bégin, la directrice générale Dominique Bilodeau et Reno Longpré, représentant Cogeco.

Le bingo de la Fondation Maison La Cinquième Saison est relancé. À la télé sur Câble Axion/Cogeco et NousTV, sur les chaines 111 et 555, à compter du mercredi 15 février, 19h, Manon Bisson animera la nouvelle formule. La licence de bingo-média obtenue le 22 décembre dernier auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux est valide pour trois ans.

Pour l’instant, la directrice générale de la Maison La Cinquième Saison, Dominique Bilodeau, avoue ignorer la réponse de la population. «On repart à l’aveugle, parce qu’on ne sait pas si les gens vont embarquer.» La première semaine sera un bon test. Le gros lot pour le jeu du 15 février se chiffre à 5000$. Les cartes de bingo seront mises en vente à compter du 2 février. Un total de 9 000 feuillets seront distribués à travers le réseau des points de vente.





Les attentes financières de la Fondation sont pour l’instant difficiles à établir. Contrairement à la radio d’Arsenal Média, la télé de Câble Axion/Cogeco ne diffuse pas sur tout le territoire. Les cartes ne seront pas offertes à Lambton, Saint-Robert-Bellarmin et Saint-Ludger, Cogeco ne diffusant pas dans ces localités. Alors, pourquoi la télé et non plus la radio? «C’était ça ou bien on ne repartait pas le bingo. Mais rien n’empêche les gens de ces localités de se regrouper en famille ou dans des salles où le signal de Cogeco est disponible», suggère Dominique Bilodeau.





À Audet, Frontenac et Marston, en l’absence de points de vente, la Fondation a approché les municipalités pour que les bureaux municipaux puissent en offrir à leurs citoyens. La municipalité de Audet a été la première à confirmer.





L’expérience du bingo-radio sur les ondes d’Arsenal média, débutée en septembre 2020, n’aura duré qu’un an, mais elle était payante. Certaines semaines, lorsque le gros lot s’établissait à 3000$ jusqu’à 5000$, il se vendait jusqu’à 15 000 cartes de bingo dans le réseau des points de vente. Pour la seule période du 1er avril au 26 août 2021, la formule a fait 40 gagnants pour des gains de 54 333$, la Fondation a encaissé 144 775$ et 5855$ ont été remis aux détaillants. Plusieurs d’entre eux ont choisi de redonner leurs gains à la Fondation.





Fin août 2021, la Régie des alcools, des courses et des jeux causait tout un émoi dans la population en forçant l’organisme à procéder à une révocation volontaire de sa licence de bingo-média, qui lui avait pourtant été accordée pour trois ans, estimant que l’organisme contrevenait aux règles en vigueur. «Nous n’avions à l’époque ni radio ni télévision communautaire. Et la licence nous avait d’abord été accordée malgré cela.»





Après de longues démarches, la Fondation a trouvé son partenaire de jeu, Câble Axion, appartenant aujourd’hui à Cogeco. Le diffuseur vient d’ailleurs d’aménager un studio, dans un local commercial de la rue Laval. Chaque mercredi soir, à compter du 15 février, bien installés devant leur écran, les joueurs verront l’animatrice Manon Bisson cueillir les boules du boulier et les numéros s’afficher sur un tableau. «On tire les numéros jusqu’à ce que quelqu’un nous appelle et crie bingo. Il n’y aura aucune pause durant l’émission,» poursuit Mme Bilodeau.





Pour la première année, un calendrier un de 40 semaines a été établi. Congé d’antenne pour l’été, entre la mi-juin et le début septembre, et pause d’une semaine dans le temps des fêtes.





La Maison La 5e Saison en est à sa dixième année d’opération. Les besoins continuent d’être grands pour en assurer sa pérennité. Réservoirs à eau chaude à remplacer, les équipements qui prennent de l’âge, un projet de verrière fermée à l’arrière du bâtiment, et un manque d’espaces. Les revenus du bingo ne seront que bienvenus pour cette ressource qui compte six lits et accueille bon an mal an entre 60 et 70 bénéficiaires chaque année.