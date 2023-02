Ori Dagan en concert - : Culture Musique

Ori Dagan sera en spectacle le 11 février à la Salle Montignac.

Attirant un public grandissant, tant dans sa ville natale de Toronto qu'à l'étranger, l’auteur-compositeur-interprète Ori Dagan apporte une touche nouvelle au swing, à tout ce qu'il fait. Le style avant-gardiste de ce baryton-basse vaudra sans contredit le déplacement, le samedi 11 février, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac.

Gagnant du Great American Songwriting Contest, son album Click Right Here est un envoi humoristique et ironique de la vie à l'ère numérique, avec des chansons sur les rencontres en ligne, les médias sociaux et d'autres blues du 21e siècle, habilement conjuguées au son traditionnel d’un groupe de jazz de huit musiciens.





En 2017, au moyen d’une campagne de financement participatif, Ori Dagan a collaboré avec sept réalisateurs du monde entier sur l'album visuel Nathaniel: A Tribute to Nat King Cole, qui lui a valu des invitations partout sur la planète, où il a été acclamé par la critique. Pendant la pandémie, son concert hebdomadaire en Jazz It Up a recueilli plus d'un million de vues.