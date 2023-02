Le détournement cognitif, cette manipulation insidieuse - Claudia Collard : Actualités Santé

Eric Carrière, intervenant à l’Ensoleillée, animera un atelier sur le détournement cognitif le 8 février.

Forme de manipulation insidieuse, le détournement cognitif s’installe de manière progressive. L’abuseur déforme peu à peu la vérité, amenant sa victime à remettre en question sa propre réalité. «La victime a le sentiment d’avoir fait quelque chose de pas correct. Elle en vient à douter d’elle-même, puis à croire que c’est elle qui a un problème», partage Eric Carrière, intervenant à l’Ensoleillée, qui animera un atelier sur le sujet le 8 février.

Le détournement cognitif est aussi appelé gaslighting, en référence à la pièce de théâtre Gas Light, datant de la fin des années trente, puis à son adaptation cinématographique en 1944. Dans cette histoire, un homme s’applique à jouer sur les perceptions de sa conjointe, notamment en diminuant à son insu l’éclairage au gaz dans la maison, puis lui faisant croire que le changement d’intensité lumineuse est dans sa tête. Le manipulateur réussi si bien que la femme en viendra à croire qu’elle est complètement folle.





«Le détournement cognitif s’installe tellement de manière progressive qu’on ne le voit pas toujours venir. C’est bien différent d’un comportement dictateur, qui n’est pas non plus acceptable mais qui a le mérite d’être clair», mentionne Eric Carrière, qui a préparé l’atelier du 8 février à la suite d’une demande d’une membre de la ressource.





S’il peut se manifester à l’intérieur d’une relation conjugale, le détournement cognitif s’applique aussi dans d’autres contextes, tous familiers, où on ne cherche pas à se protéger à priori. En milieu de travail entre autres. «Ça commence par de petites choses, faisant en sorte qu’un employé en vient à douter de sa compétence. Ce doute atteint directement l’estime de soi et peut se transformer en croyance réelle.»





Pire encore, selon Eric Carriere, lorsque c’est un parent qui fait un détournement cognitif à l’endroit de son enfant. «Pour lui, son parent est un pilier. Il ne lui viendra pas à l’idée qu’il essait de le manipuler. Et au-delà de cette manipulation, il y a cette prise de pouvoir sur l’autre.»





De là à conclure que les victimes de détournement cognitif peuvent développer des problèmes de santé mentale, il n’y a qu’un pas. «On va ressentir de la culpabilité, de la honte. On ne sait plus qui on est à la base; on n’a plus d’estime de soi. Et même si on sort de la situation, il faut du temps pour se rebâtir parce que notre capacité d’analyse est détruite.»





Comment détecter les «gaslighter»? «Peu importe du type de manipulateur dont il s’agit, on sent un malaise en sa présence; il faut se fier à cet indicateur. Idéalement, il faut éviter de fréquenter cette personne. Sinon, on peut appliquer la «technique du brouillard», ne pas renchérir sur ce qu’il dit. Quand on commence à se justifier, on tombe dans son piège», fait valoir l’intervenant de la ressource alternative en santé mentale.





Un atelier sur le détournement cognitif animé par Eric Carrière aura lieu le mercredi 8 février, de 13h30 à 15h30, dans les locaux de l'Ensoleillée. Les inscriptions sont obligatoire, au 819 583-5727.