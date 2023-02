Retour du Grand Tour du lac Mégantic le 10 juin - Claudia Collard : Actualités Tourisme et loisirs

L’organisation du Grand Tour souhaite attirer 600 participants pour l’édition 2023.

Le Grand Tour du lac Mégantic roulera son édition 2023 le samedi 10 juin. Les organisateurs souhaitent attirer 600 participants pour ce parcours, à la fois accessible aux familles et stimulant pour les cyclistes aguerris.

Yves Bellavance, qui assurait jusqu’ici la présidence du Grand Tour par intérim, est maintenant confirmé dans ses fonctions. En plus de celui qui s’implique bénévolement sur la scène sportive et communautaire depuis de nombreuses décennies, le comité organisateur compte aussi dans ses rangs Frédéric Morin à la vice-présidence et Alice Bellevance-Courtemanche à titre de secrétaire.





L’an dernier, l’événement réunissait quelque 400 personnes, après une pause forcée de deux ans en raison de la pandémie. L’organisation bénévole souhaite relever la barre à 600 participants, en misant notamment sur des efforts promotionnels du côté de Sherbrooke.





Le départ sera donné à l’OTJ de Lac-Mégantic, pour des parcours de 33 km jusqu’à Piopolis et de 53 km pour le Grand Tour complet. Comme à l’habitude, un service de raccompagnement et du ravitaillement seront offerts sur le tracé et on promet une ambiance festive à l’arrivée.





Les préinscriptions seront ouvertes d’ici quelques semaines. Les détails seront communiqués via les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et le site gtlacmegantic.com.