Pendant 34 ans, j’ai été entrepreneur en construction à Lac-Mégantic. Il m’est arrivé d’être demandé comme « expert» à la cour pour offrir mon expérience dans des dossiers litigieux. Je me souviens que chaque partie amenait son ou ses experts pour défendre son client. Nous jurions tous de notre intégrité, de notre neutralité, de notre bonne foi et la partie adverse ne manquait jamais d’essayer d’invalider notre expérience. Souvent le bon sens primait pour les décisions finales.

Toujours est-il que dans une cause particulièrement complexe, le juge nous a arrêtés pour ensuite déclarer aux avocats que ceux-ci l’avaient épuisé pour ne pas dire « mélangé» AD NAUSEAM ( jusqu’à la nausée ) avec nos expertises, les miennes comprises. Nous prétendions tous avoir la vérité ou peut-être la vérité nécessaire (pour gagner) de ceux qui nous avaient embauchés à gros frais.





Dans le dossier litigieux de la voie de contournement ferroviaire, j’ose croire que les experts mandatés par les gouvernements étaient neutres. Mon argument se base sur leurs rapports. Il apparaît que tous leurs constats et recommandations ne sont jamais catégoriques mais plutôt teintés de fortes probabilités. On n’y retrouve aucune vérité absolue. De là viennent, sans doute, toutes les mesures d’atténuation proposées par mesure responsable pour parer aux problèmes qui pourraient surgir lors de la construction et après. En fait, un coussin de protection. Ça me paraît professionnel et honnête. Aucune certitude au tableau.





Si on lit les déclarations des spécialistes du groupe opposant au projet (on se croirait en guerre, eux contre nous ), les experts de 2014-15-16 embauchés pour évaluer les coûts étaient des « profanes inaptes» avec leurs projections de plus ou moins $ 135 millions pour réaliser 12,5 kilomètres de voie ferrée ( donc à peu près $ 10 millions par km.) Des sortes de «charlatans» à la solde de je ne sais qui. Les nouveaux «experts» ont multiplié par 7 le montant initial pour arriver à $ 950 millions (on est rendu à $ 76 millions du km. ) Était-ce pour nous donner mauvaise conscience de profiter des deniers publics, ou pour nous convaincre d’abandonner le projet comme si c’étaient Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes qui auraient à défrayer le tout? À part le facteur d’inflation réelle ( 7 fois ???? ), pourquoi leur expertise est si supérieure? Sont-ils plus intelligents ou simplement à la solde du futur maître-d’œuvre qui se fera rembourser le tout par les mêmes gouvernements? Va savoir…. Une chose reste certaine, qu’on soit pour ou contre la voie de contournement, on n’en demeure pas moins pris au piège de leurs expertises, valables ou non. Avant de trop s’énerver pour bâtir des ponts, faudrait peut-être se calmer et attendre de voir quelles rivières on aura à enjamber. Jusqu’à preuve du contraire, je préfère faire confiance aux gens et me fier au gros bon sens commun.





André C. Tanguay