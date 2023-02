Facilitez la tenue d’une enquête publique indépendante

Si personne n’était passé par Nantes cette fameuse nuit de la tragédie pour appeler les pompiers et signaler une locomotive en feu que serait-il arrivé? Où le train aurait-il brûlé et explosé? Dans le bois à Nantes? Les compagnies de transport d’hydrocarbures autres que celles utilisant le rail se seraient-elles alors exclamées à l’unisson: «Regardez comme c’est dangereux le transport d’hydrocarbures dans des wagons citernes. Pensez au désastre qui aurait pu se produire si l’explosion du train s’était produite en milieu urbain.»

Après la tragédie, un groupe s’est formé, «le comité citoyen de la région du Lac-Mégantic». Sous la présidence de Jacques Gagnon, une pétition a été lancée pour réclamer une enquête publique indépendante sur toutes les circonstances entourant la tragédie. En très peu de temps, des centaines de Méganticois ont signé la pétition placée dans quelques commerces de la ville.





Cette pétition est déposée au Parlement canadien à l’automne 2015 par le Bloc québécois et le N.P.D. L’Écho publie en page 3 un premier article sur la pétition le 30 janvier 2015. «La mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy Laroche, signe la pétition et le conseil de ville y donne son appui», informe La Tribune du 25 mars 2015. «Christian Paradis et Ghislain Bolduc ne signeront pas la pétition», lit-on dans l’Écho du 10 juillet 2015, en page 9.





Finalement, «Marc Garneau, le ministre des Transports du Canada, refuse la demande d’une commission d’enquête indépendante», rapporte l’Écho du 22 avril 2016, en page 3.





Pourtant la mairesse du temps, Colette Roy Laroche avait appuyé cette demande. C’était la volonté des citoyens et du conseil municipal que le ministre écartait du revers de la main. C’était une erreur terrible de refuser cette enquête qui nous a menés là où nous sommes maintenant.





Dix ans plus tard, à cause probablement d’un agenda caché ou de son incompétence, on va peut-être dépenser un milliard pour rien avec des dommages collatéraux horribles pour la Ville de Lac-Mégantic et son environnement. Il faut, avant d’agir, connaître tous les «tenants et aboutissants» d’une situation complexe et pour ce faire il faut une bonne enquête transparente par des personnes et organismes compétents non impliqués dans la catastrophe.





M. le ministre Alghabra, il n’est pas trop tard pour reprendre le travail mal fait de votre prédécesseur, pour enfin respecter le milieu et sa première demande à votre gouvernement. Facilitez la tenue d’une enquête publique indépendante nécessaire et sauvez-nous d’une deuxième catastrophe.





Apprenons de notre malheur! Une telle tragédie peut avoir un sens si elle nous enseigne comment en éviter d’autres.





Pierre Antony Olivier

Piopolis