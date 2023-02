Retour en force d’«Osez le lac» pour la relâche - : Actualités

L’événement Osez le lac va ramener le sentier sur le lac Mégantic, entre l’OTJ et Baie-des-Sables.

Du 24 au 26 février, pour le premier weekend de la semaine de la relâche scolaire, place au retour d’Osez le lac, la formule d’activités hivernales qui existait avant Mégantuque. Trois jours d’activités et d’animations gratuites mettant à contribution le CSM, l’OTJ et Baie-des-Sables, comme sites principaux, et des sentiers aménagés sur le lac Mégantic et à proximité de la rivière Chaudière.

Directeur adjoint au service récréatif, de la culture et de la vie active, Marc-André Bédard a puisé dans les archives de l’Écho pour se rappeler la popularité de la formule, dans sa dernière année, avant la création de l’organisme Lac en fête. En 2009, plus de 600 personnes avaient profité des plaisirs de l’hiver sur le site de l’OTJ. «C’était la volonté des élus méganticois de faire quelque chose cette année, puisque le Lac en fête n’existe plus!»





La journée du vendredi 24 février sera concentrée au CSM, avec, en après-midi, un atelier d’exploration artistique intergénérationnelle et de l’animation musicale, une «ruche d’art» organisée par le Centre d’action bénévole du Granit. En soirée, dès 18h, les festivaliers pourront parcourir un sentier lumineux aménagé sur le bord de la rivière Chaudière et participer à un feu de camp à la terrasse du CSM, avec café, chocolat et musique d’ambiance.





Pour la journée de samedi, se réapproprier le lac gelé consiste, entre autres, à aménager et entretenir un sentier d’environ 3 km entre l’OTJ et le Complexe de Baie-des-Sables. «Un sentier assez large pour marcher en groupe et même faire du ski de fond», note Marc-André Bédard. Sur le lac, devant l’OTJ, parmi les sports proposés : hockey bottine, volleyball et snowkite. Sur la terre ferme, des jeux gonflables pour les enfants, feu de camp, musique d’ambiance, chocolat chaud et pop-corn offerts par la Maison de la famille et la Constellation du Granit.





Pour le dimanche, direction Baie-des-Sables, par la route ou par le sentier sur le lac, rendez-vous au pied de la montagne.