Stacy, fière stagiaire à la poly - Claudia Collard : Actualités Société

L'enseignante Chantal Lessard en compagnie de Stacy Poirier.

Chaque lundi d’école, Stacy Poirier se rend à la polyvalente Montignac. Ses tâches principales se déroulent au département d’éducation physique, où elle procède au nettoyage des dossards, à la désinfection des appareils de musculation, au gonflage de ballons… Toujours avec le sourire et, dans les yeux, la satisfaction du devoir accompli.

«Je voulais faire des stages avec Chantal. Je m’ennuyais d’elle et je voulais la voir plus souvent». Stacy parle ici de Chantal Lessard, qui lui a enseigné l’éducation physique tout au long de son parcours au secondaire, alors qu’elle fréquentait la classe ressource. C’est elle-même qui en a fait la demande à la responsable de son ancien plateau de travail.





Ayant obtenu l’aval de la direction de l’établissement, Chantal a en quelque sorte mis sur pied, en pleine pandémie 2020-2021, ce qui devait devenir le premier plateau de travail à la polyvalente Montignac. «Beaucoup d’élèves en adaptation scolaire font des stages à l’école mais c’est la première fois que quelqu’un de l’extérieur vient ici. J’ai enseigné à Stacy de 13 à 21 ans. On a eu beaucoup de plaisir ensemble et on a développé un beau lien», confie l’enseignante sous le regard approbateur de Stacy.





«Je trouve qu’on ne parle pas assez de l’intégration des personnes ayant une déficience intellectuelle. C’est important de les mettre en valeur. C’est la troisième année que Stacy travaille avec nous; maintenant, elle connaît sa routine et n’a plus besoin d’être accompagnée. Elle sait se servir de la laveuse et de la sécheuse, comment ranger les dossards et s’occupe aussi de garder propre le linge qu’on prête aux élèves qui n’ont pas leurs vêtements d’éduc», partage fièrement Chantal. En plus de ses tâches en éducation physique, la jeune femme de 28 ans œuvre aussi à la cafétéria de l’établissement. «Les petits travaux qu’accomplit Stacy nous enlèvent un poids immense. Et avec elle ce n’est jamais compliqué; elle est toujours de bonne humeur!», termine l’enseignante.